Пчеловоды просят ужесточить контроль за использованием агрохимикатов и помочь отрасли пережить сложный период

19 июня 2026, 07:04, ИА Амител

Пасека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сокращение численности пчел в России негативно сказывается не только на производстве меда, но и на всем сельском хозяйстве, заявил НСН Валерий Капунин, председатель московского отделения Союза пчеловодов России.

Согласно данным "Коммерсанта", продажа меда в рознице за период с января по май снизилась на 7–8%. Это связано с повышением цен на 12–16%. Издержки пчеловодов возросли из-за неудачного сезона 2025 года, когда пчелы и медоносные растения массово погибли после неблагоприятной зимовки. Капунин описал основные проблемы.

«Последствия очевидны. Массовая гибель пчел и недостаток возможностей для их восстановления в разных регионах страны привели к снижению объемов производства меда и его удорожанию. Это связано не только с дефицитом продукта, но и с увеличением себестоимости его производства: выросли цены на электроэнергию, топливо и другие ресурсы. Наиболее тревожным является то, что число пчелосемей в России не только не увеличивается, но и постепенно сокращается. А их основная задача — опыление сельскохозяйственных культур. Таким образом, из-за нехватки пчел страдает все сельское хозяйство», — подчеркнул Капунин.

По его словам, цены на мед в России значительно различаются. На стоимость влияют сорт, регион производства и другие факторы.

«Мед можно купить даже за 200 рублей за килограмм. Однако его цена сильно зависит от сорта — в России их более сотни. Например, подсолнечниковый мед значительно дешевле липового, а горный обходится еще дороже. Диапазон цен колеблется от 200 до 2000 рублей за килограмм, особенно если речь идет о горном меде. При этом данные о среднем повышении цен на мед на 15% не дают полной картины: динамика цен варьируется как по сортам, так и по регионам», — заключил эксперт.

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