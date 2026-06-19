В России массовая гибель пчел привела к повышению цен на натуральный мед
Пчеловоды просят ужесточить контроль за использованием агрохимикатов и помочь отрасли пережить сложный период
19 июня 2026, 07:04, ИА Амител
Сокращение численности пчел в России негативно сказывается не только на производстве меда, но и на всем сельском хозяйстве, заявил НСН Валерий Капунин, председатель московского отделения Союза пчеловодов России.
Согласно данным "Коммерсанта", продажа меда в рознице за период с января по май снизилась на 7–8%. Это связано с повышением цен на 12–16%. Издержки пчеловодов возросли из-за неудачного сезона 2025 года, когда пчелы и медоносные растения массово погибли после неблагоприятной зимовки. Капунин описал основные проблемы.
«Последствия очевидны. Массовая гибель пчел и недостаток возможностей для их восстановления в разных регионах страны привели к снижению объемов производства меда и его удорожанию. Это связано не только с дефицитом продукта, но и с увеличением себестоимости его производства: выросли цены на электроэнергию, топливо и другие ресурсы. Наиболее тревожным является то, что число пчелосемей в России не только не увеличивается, но и постепенно сокращается. А их основная задача — опыление сельскохозяйственных культур. Таким образом, из-за нехватки пчел страдает все сельское хозяйство», — подчеркнул Капунин.
По его словам, цены на мед в России значительно различаются. На стоимость влияют сорт, регион производства и другие факторы.
«Мед можно купить даже за 200 рублей за килограмм. Однако его цена сильно зависит от сорта — в России их более сотни. Например, подсолнечниковый мед значительно дешевле липового, а горный обходится еще дороже. Диапазон цен колеблется от 200 до 2000 рублей за килограмм, особенно если речь идет о горном меде. При этом данные о среднем повышении цен на мед на 15% не дают полной картины: динамика цен варьируется как по сортам, так и по регионам», — заключил эксперт.
Ранее amic.ru писал, что на Wildberries нашли алтайский "небезопасный" мед. Продукция не проходила обязательную ветсанэкспертизу.
07:11:13 19-06-2026
вранье.
нет никакой массовой гибели пчел.
мед по цене икры хотят сделать
07:16:07 19-06-2026
В Алтайском крае из-за погоды практически не будет меда
07:30:37 19-06-2026
Гость (07:16:07 19-06-2026) В Алтайском крае из-за погоды практически не будет меда... ага.
посмотри количество объявлений и цены на,, авито".
08:11:24 19-06-2026
Пусть сами свой мёд едят за 2т
09:36:02 19-06-2026
а кому этот "продукт" нужен кроме как бабушкам?
11:00:32 19-06-2026
Вообще пофиг, мед не употребляю ни в каком виде, не нравится
11:31:52 19-06-2026
Гость (11:00:32 19-06-2026) Вообще пофиг, мед не употребляю ни в каком виде, не нравится... аналогично .. у деда и у дядей пасеки не ем его вообще, а они его возят как гостинцы((
11:21:44 19-06-2026
Пчёлы очень больно жалят, поэтому если они все передохнут мир станет только безопаснее.
11:31:13 19-06-2026
если на земле исчезнут пчелы то умрет все живое - сначала вымрут растения за ними животные которые едят растения и после - люди
16:01:50 19-06-2026
Гость (11:31:13 19-06-2026) если на земле исчезнут пчелы то умрет все живое - сначала вы... Мухи, бабочки и стрекозы всё опылят. Пчёлы не нужны.
18:14:49 19-06-2026
За 200 руб - можно купить только подделку . Необходимо разделить всю медовую продукцию на натуральный мед и медосодержащий продукт, по аналогии с молоком. В розницу мед не может стоить дешевле 400 руб/кг, а по дягилевому меду, горным медам, мед с акации стоит в розницу 800-1500 р. и дороже. Самые дорогие меда - липовый и каштановый. Мед - лучшее натуральное природное лекарство для человека. Неурожай меда в прошлом году был связан с сильной засухой на юге России в Краснодарском крае и Ростовской области. Для примера подсолнечник вырос всего на 40-50 см. Потеря от гибели пчел, к счастью не такое большое . Но пчеловоды бьют тревогу - ведь гибель пчел, это только признак того, как негативно влияют химические обработки от вредителей , на здоровье людей. Яркий пример ДДТ - лучший препарат против вредителей, который запретили в СССР из-за негативного влияние на здоровье людей.
18:56:27 19-06-2026
Гость (18:14:49 19-06-2026) Для примера подсолнечник вырос всего на 40-50 см.
Это на югах такие декоративные цветы выросли? У нас в крае метра 1,5-2 был подсолнух.