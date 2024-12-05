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В России многодетная мать-одиночка лишилась пособий из-за того, что получила орден

Женщина растит шестерых детей

05 декабря 2024, 23:45, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: pxhere.com
Младенец на руках / Фото: pxhere.com

Многодетная мать-одиночка из Ставропольского края осталась без части детских пособий после получения ордена "Материнская слава". Об этом сообщает RT.

Нина Иванова, 44-летняя мать шестерых детей из поселка Архангельского, получила орден и единовременную выплату 100 тыс. рублей в 2023 году. Она долго собирала документы, чтобы стать лауреатом награды, узнав о ней от друзей.

"Я была так счастлива, я ведь столько сил и любви вложила в своих детей. Конечно, было очень приятно внимание со стороны нашего региона", – поделилась женщина.

Весной 2024 года, подавая документы на пособия, Нина узнала, что из-за вознаграждения за орден ей уменьшили выплаты на детей. Теперь они получают лишь 50% от прожиточного минимума края.

Женщина обратилась в Социальный фонд России и к журналистам, надеясь привлечь внимание к своей ситуации.

Семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

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Россия дети выплаты

Комментарии 9

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Гость

23:49:32 05-12-2024

А шестеро алименщиков этой героине не помогают, или ветром надуло?

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Гость

01:44:13 06-12-2024

Многодетная мать-одиночка при 6 живых мухьях ?

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Владимир

07:44:06 06-12-2024

Гость (01:44:13 06-12-2024) Многодетная мать-одиночка при 6 живых мухьях ?... а кто сказал вам что 6 мужей?

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Гость

11:01:39 06-12-2024

Владимир (07:44:06 06-12-2024) а кто сказал вам что 6 мужей?... и кто сказал,что они живые? да и живых нужно самой найти и тогда им исп.лист вручат,что однако,не значит,что они кинутся алименты платить.

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Гость

06:55:13 06-12-2024

"Давай деньги! Деньги давай!"🧐

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Гость

08:46:45 06-12-2024

Она долго собирала документы, чтобы стать лауреатом награды, ---- ах-ах) а вот стала бы она собирать эти документы, если бы не 100 тр.?)) вот то то же.

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Гость

09:12:47 06-12-2024

Почему рождаемость не растёт так и останется загадкой

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гость

11:36:59 06-12-2024

Гость (09:12:47 06-12-2024) Почему рождаемость не растёт так и останется загадкой... так ответ то на ваш вопрос четко прописан выше в новости

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Гость

14:36:33 06-12-2024

Она долго собирала документы- достать из тумбочки 6 св-стр о рождении - трудность.да

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