В России многодетная мать-одиночка лишилась пособий из-за того, что получила орден

Женщина растит шестерых детей

05 декабря 2024, 23:45, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: pxhere.com

Многодетная мать-одиночка из Ставропольского края осталась без части детских пособий после получения ордена "Материнская слава". Об этом сообщает RT.

Нина Иванова, 44-летняя мать шестерых детей из поселка Архангельского, получила орден и единовременную выплату 100 тыс. рублей в 2023 году. Она долго собирала документы, чтобы стать лауреатом награды, узнав о ней от друзей.

"Я была так счастлива, я ведь столько сил и любви вложила в своих детей. Конечно, было очень приятно внимание со стороны нашего региона", – поделилась женщина.

Весной 2024 года, подавая документы на пособия, Нина узнала, что из-за вознаграждения за орден ей уменьшили выплаты на детей. Теперь они получают лишь 50% от прожиточного минимума края.

Женщина обратилась в Социальный фонд России и к журналистам, надеясь привлечь внимание к своей ситуации.