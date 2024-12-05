В России многодетная мать-одиночка лишилась пособий из-за того, что получила орден
Женщина растит шестерых детей
05 декабря 2024, 23:45, ИА Амител
Многодетная мать-одиночка из Ставропольского края осталась без части детских пособий после получения ордена "Материнская слава". Об этом сообщает RT.
Нина Иванова, 44-летняя мать шестерых детей из поселка Архангельского, получила орден и единовременную выплату 100 тыс. рублей в 2023 году. Она долго собирала документы, чтобы стать лауреатом награды, узнав о ней от друзей.
"Я была так счастлива, я ведь столько сил и любви вложила в своих детей. Конечно, было очень приятно внимание со стороны нашего региона", – поделилась женщина.
Весной 2024 года, подавая документы на пособия, Нина узнала, что из-за вознаграждения за орден ей уменьшили выплаты на детей. Теперь они получают лишь 50% от прожиточного минимума края.
Женщина обратилась в Социальный фонд России и к журналистам, надеясь привлечь внимание к своей ситуации.
23:49:32 05-12-2024
А шестеро алименщиков этой героине не помогают, или ветром надуло?
01:44:13 06-12-2024
Многодетная мать-одиночка при 6 живых мухьях ?
07:44:06 06-12-2024
Гость (01:44:13 06-12-2024) Многодетная мать-одиночка при 6 живых мухьях ?... а кто сказал вам что 6 мужей?
11:01:39 06-12-2024
Владимир (07:44:06 06-12-2024) а кто сказал вам что 6 мужей?... и кто сказал,что они живые? да и живых нужно самой найти и тогда им исп.лист вручат,что однако,не значит,что они кинутся алименты платить.
06:55:13 06-12-2024
"Давай деньги! Деньги давай!"🧐
08:46:45 06-12-2024
Она долго собирала документы, чтобы стать лауреатом награды, ---- ах-ах) а вот стала бы она собирать эти документы, если бы не 100 тр.?)) вот то то же.
09:12:47 06-12-2024
Почему рождаемость не растёт так и останется загадкой
11:36:59 06-12-2024
Гость (09:12:47 06-12-2024) Почему рождаемость не растёт так и останется загадкой... так ответ то на ваш вопрос четко прописан выше в новости
14:36:33 06-12-2024
Она долго собирала документы- достать из тумбочки 6 св-стр о рождении - трудность.да