В России продажи новостроек упали на 20% во втором полугодии

Такая динамика стала следствием завершения программы массовой льготной ипотеки

27 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Продажи жилья в новостройках стабилизировались на уровне 2 млн кв. метров в месяц. Это примерно на 20% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор госкомпании "Дом.рф".

Такая динамика связана с завершением программы массовой льготной ипотеки.

"В целом за 11 месяцев 2024 года продажи квартир в строящемся жилье снизились умеренно – до 24,5 миллиона квадратных метров (-19% год к году) благодаря высокому спросу в первой половине года", – говорится в обзоре.

Эксперты подчеркнули, что сейчас сокращение продаж не сказывается на проектном финансировании застройщиков. В проектах с плановым вводом в 2025 году уже реализовано 47% площадей (при норме 42% с учетом текущего уровня стройготовности).

Однако проекты с дальними сроками ввода, а также запуски новых находятся в зоне риска без дополнительных мер поддержки. Аналитики выделяют среди причин сохранение высоких кредитных ставок и низкий объем продаж.