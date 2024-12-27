В России продажи новостроек упали на 20% во втором полугодии
Такая динамика стала следствием завершения программы массовой льготной ипотеки
27 декабря 2024, 10:30, ИА Амител
Продажи жилья в новостройках стабилизировались на уровне 2 млн кв. метров в месяц. Это примерно на 20% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор госкомпании "Дом.рф".
Такая динамика связана с завершением программы массовой льготной ипотеки.
"В целом за 11 месяцев 2024 года продажи квартир в строящемся жилье снизились умеренно – до 24,5 миллиона квадратных метров (-19% год к году) благодаря высокому спросу в первой половине года", – говорится в обзоре.
Эксперты подчеркнули, что сейчас сокращение продаж не сказывается на проектном финансировании застройщиков. В проектах с плановым вводом в 2025 году уже реализовано 47% площадей (при норме 42% с учетом текущего уровня стройготовности).
Однако проекты с дальними сроками ввода, а также запуски новых находятся в зоне риска без дополнительных мер поддержки. Аналитики выделяют среди причин сохранение высоких кредитных ставок и низкий объем продаж.
"С начала года номинальные цены на строящееся жилье увеличились на 8,7% (практически на уровне инфляции), в том числе в первом полугодии 2024 года – на 5,4%, когда наблюдался ажиотажный спрос. В июле – ноябре цены на новостройки продолжили расти (+3,1%), но уже ниже инфляции", – уточняют специалисты.
10:41:39 27-12-2024
продажи новостроек упали на 20% во втором полугодии --- да хоть на все 100 %, но цены снижать никто не попробует. Примерно как с газом, хранилищ уже не хватает, но пусть хоть бесплатно уходит в атмосферу, не снижать же цены
11:14:10 27-12-2024
Гость (10:41:39 27-12-2024) продажи новостроек упали на 20% во втором полугодии --- да х... Друзья мои! идите твёрдыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а
встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.
11:11:09 27-12-2024
Сомнительно что всего на 20% упали. По разведданным у местных застройщиков все во много раз хуже. Продажи почти остановились.
12:16:21 27-12-2024
Гость (11:11:09 27-12-2024) Сомнительно что всего на 20% упали. По разведданным у местны... У них всегда все плохо было
01:15:16 28-12-2024
И замечательно. Закончатся коробочки из .овна, бумаги и палок. Может и мерия перестанет крушить город. Как фашисты.