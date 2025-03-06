В России рекордно упал оборот препаратов для медикаментозных абортов

Эксперты связывают это с законодательными ограничениями, отсутствием у россиян половой жизни и общим снижением числа прерываний беременности

06 марта 2025, 17:42, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В 2024 году в России зафиксировали абсолютный минимум оборота препаратов для медикаментозного аборта. Медики объясняют это сокращением числа абортов, ограничительными мерами и даже проблемами россиян с половой жизнью. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

За прошедший год в медицинские учреждения поступило на 33% препаратов меньше, чем в 2023-м, и на 46% меньше, чем в 2022-м. При этом их доступность не снизилась.

Репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова объясняет сокращение закупок препаратов для медикаментозного аборта общим уменьшением числа прерываний беременности.

Эксперты отмечают, что это связано не только с ростом доступности контрацепции и осведомленности о ней, но и с усиленной профилактикой, а также новыми общественными установками. Законодательные и административные меры тоже дали свой эффект: более 500 частных клиник по всей России отказались от лицензий на прерывание беременности. В двадцати регионах также ввели штрафы до 200 тысяч рублей за склонение к абортам.

По словам эксперта ВОЗ Любови Ерофеевой, сейчас аборт как метод регулирования количества детей в семье рассматривают все реже. Также Ерофеева утверждает, что устойчиво снижается и статистика таких процедур: два года назад было произведено 500 тысяч абортов, а теперь – менее 400 тысяч.

Главный врач клиники "К медицина" Алексей Черников связывает сокращение продаж препаратов для медикаментозного аборта со снижением половой активности россиян.

"У многих она сейчас страдает по разным обстоятельствам: депрессия, стрессы, физическое и моральное истощение, отсутствие партнера временное или постоянное", – объясняет врач.

В Минздраве снижение оборота абортивных препаратов соотносят с эффектом мер, направленных на сокращение количества искусственных прерываний беременности: