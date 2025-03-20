В России резко упали цены на iPhone 16e

Смартфон стал самым дешевым "яблочным" девайсом на рынке

20 марта 2025, 09:14, ИА Амител

iPhone 16e / Фото: официальный сайт Apple

В России резко подешевел iPhone 16e. Цена на девайс с 128 Гб памяти на маркетплейсах либо не превышает, либо едва превышает 50 тысяч рублей.

Таким образом, iPhone 16e стал самым доступным девайсом из актуальной линейки Apple на российском рынке.

Напомним, компания Apple представила iPhone 16e как бюджетный смартфон в феврале текущего года. Продажи девайса стартовали в марте.

Смартфон имеет 8 Гб оперативной памяти. Он укомплектован одной 48-мегапиксельной тыльной камерой. Телеобъектив поддерживает двукратный оптический зум, а также видеосъемку в формате 4К при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера обладает 12-мегапиксельным сенсором.

Модель поддерживает платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая позволяет использовать продвинутую версию голосового помощника Siri, а также искусственный интеллект в работе с текстами, фото и видео. Также iPhone 16e обладает модемным чипом C1, который обеспечивает сотовую связь 5G.