В России резко упали цены на iPhone 16e
Смартфон стал самым дешевым "яблочным" девайсом на рынке
20 марта 2025, 09:14, ИА Амител
В России резко подешевел iPhone 16e. Цена на девайс с 128 Гб памяти на маркетплейсах либо не превышает, либо едва превышает 50 тысяч рублей.
Таким образом, iPhone 16e стал самым доступным девайсом из актуальной линейки Apple на российском рынке.
Напомним, компания Apple представила iPhone 16e как бюджетный смартфон в феврале текущего года. Продажи девайса стартовали в марте.
Смартфон имеет 8 Гб оперативной памяти. Он укомплектован одной 48-мегапиксельной тыльной камерой. Телеобъектив поддерживает двукратный оптический зум, а также видеосъемку в формате 4К при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера обладает 12-мегапиксельным сенсором.
Модель поддерживает платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая позволяет использовать продвинутую версию голосового помощника Siri, а также искусственный интеллект в работе с текстами, фото и видео. Также iPhone 16e обладает модемным чипом C1, который обеспечивает сотовую связь 5G.
09:22:07 20-03-2025
Видимо он сразу тормозит прям с покупки, а не через год после покупки как остальные модели.
09:40:04 20-03-2025
Гость (09:22:07 20-03-2025) Видимо он сразу тормозит прям с покупки, а не через год посл... Блокировка банковских (и других нужных) приложений в маркетплейсе тоже не стимулирует к апгрейду.
Мини модели и SE были интересны за компактность, благо их еще можно купить и использовать.
Ну и целевой аудитории не нужно чтоб телефон умнее хозяина был.
09:55:21 20-03-2025
Гость (09:22:07 20-03-2025) Видимо он сразу тормозит прям с покупки, а не через год посл... Никогда не было тормозов на IPhone даже на смартфонах 3-4 поколения назад.
16:01:55 20-03-2025
Гость (09:55:21 20-03-2025) Никогда не было тормозов на IPhone даже на смартфонах 3-4 по... Если бы не было я бы не писал, два было, 4S и 6, ну четверка может года полтора работала, а 6 через год просто тупила безбожно, батарейка за год умерла, на морозе разряжался махом. В общем "отличным" там была только большая цена.
10:01:56 20-03-2025
Однокнопочные налетай подешевело)))
13:41:20 20-03-2025
Гость (10:01:56 20-03-2025) Однокнопочные налетай подешевело)))... я не понял шутку.
У меня Айфоня 8+ и один кнопка... Когда смеяться ?
14:07:36 20-03-2025
Шинник (13:41:20 20-03-2025) я не понял шутку.У меня Айфоня 8+ и один кнопка... Когда... Да прям сейчас