В России захотели создать тюрьму для террористов за полярным кругом
По мнению депутата Ивана Сухарева, такая изоляция столь опасных преступников позволит избежать распространения экстремистских идей среди других заключенных
03 сентября 2024, 08:31, ИА Амител
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать тюрьму для террористов на архипелаге Шпицберген или Новой Земле, пишет РИА Новости.
В письме директору ФСИН Аркадию Гостеву парламентарий подчеркнул, что изоляция террористов необходима для обеспечения национальной безопасности и защиты граждан. Сухарев привел в пример мировую практику, в частности – американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе и Бангкванг в Таиланде.
Парламентарий считает, что террористы не имеют национальности, что делает их изоляцию важной для предотвращения распространения экстремистских идей среди других заключенных.
08:57:09 03-09-2024
Шпицберген принадлежит Норвегии. Плохо не знать географию своей страны. Экономика такой инициативы не выдержит критики. Плохо не знать экономику своей страны.
09:43:53 03-09-2024
Гость (08:57:09 03-09-2024) Шпицберген принадлежит Норвегии. Плохо не знать географию св... Вообще-то часть Шпицбергена принадлежит России. Там долгие годы добывали уголь наши шахтеры. И сейчас живут в двух поселениях россияне. Или вы готовы все отдать норвежцам? И Кемскую волость?
11:09:30 03-09-2024
Гость (09:43:53 03-09-2024) Вообще-то часть Шпицбергена принадлежит России. Там долгие г... Ну кто вам мешает изучить вопрос, и не писать свое некомпетентное мнение?
11:57:09 03-09-2024
Гость (11:09:30 03-09-2024) Ну кто вам мешает изучить вопрос, и не писать свое некомпете... Значительную, по арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге помимо Норвегии, согласно особому статусу архипелага, осуществляет только Россия, имеющая на острове Западный Шпицберген российский населённый пункт — посёлок Баренцбург, а также посёлки Пирамида и Грумант (законсервирован).
12:12:29 03-09-2024
Гость (08:57:09 03-09-2024) Шпицберген принадлежит Норвегии. Плохо не знать географию св... Шпицберген российский остров. Норвегия туда влезла незаконно и продолжает лезть в наши воды и моря. Если по хорошему она оттуда не уберется придется Норвегию сделать Новокалиновкой
10:07:16 04-09-2024
Когда власть поменяется, то туды отправят тех, кто куролесил и ураганил долгие годы в стране.