В России захотели создать тюрьму для террористов за полярным кругом

По мнению депутата Ивана Сухарева, такая изоляция столь опасных преступников позволит избежать распространения экстремистских идей среди других заключенных

03 сентября 2024, 08:31, ИА Амител

Тюрьма / Источник фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать тюрьму для террористов на архипелаге Шпицберген или Новой Земле, пишет РИА Новости.

В письме директору ФСИН Аркадию Гостеву парламентарий подчеркнул, что изоляция террористов необходима для обеспечения национальной безопасности и защиты граждан. Сухарев привел в пример мировую практику, в частности – американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе и Бангкванг в Таиланде.

Парламентарий считает, что террористы не имеют национальности, что делает их изоляцию важной для предотвращения распространения экстремистских идей среди других заключенных.