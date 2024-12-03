В российской школе устроили "линейку позора" для двоечников

На детей кричали и замахивались, называли "позором школы"

03 декабря 2024, 20:40, ИА Амител

Школьники / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Волгограде в школе № 48 публично пристыдили учеников с плохими оценками. Об этом сообщает v1.ru.

"Учеников с низкой успеваемостью поименно вызвали на сцену и стали унижать и стыдить на глазах у всей школы", – возмущаются родители.

Очевидцы рассказали, что у одной из девочек случилась паническая атака. Родители написали коллективное обращение к директору школы с призывом прекратить подобные меры воспитания.

На ситуацию отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что готовит обращение в прокуратуру. Мизулина поделилась словами одной из учениц школы.

"Пока дети стояли, учителя отчитывали их и называли безобразными и позором школы. Девочки плакали, мальчика довели до слез", – поделилась школьница.

Девочка рассказала, что на детей кричали и замахивались.

Несмотря на возмущение родителей, директор школы отрицает факт публичных унижений, утверждая, что детей просто "пожурили". Отмечается, что "линейку позора" согласовали с руководством.