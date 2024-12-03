В российской школе устроили "линейку позора" для двоечников
На детей кричали и замахивались, называли "позором школы"
03 декабря 2024, 20:40, ИА Амител
В Волгограде в школе № 48 публично пристыдили учеников с плохими оценками. Об этом сообщает v1.ru.
"Учеников с низкой успеваемостью поименно вызвали на сцену и стали унижать и стыдить на глазах у всей школы", – возмущаются родители.
Очевидцы рассказали, что у одной из девочек случилась паническая атака. Родители написали коллективное обращение к директору школы с призывом прекратить подобные меры воспитания.
На ситуацию отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что готовит обращение в прокуратуру. Мизулина поделилась словами одной из учениц школы.
"Пока дети стояли, учителя отчитывали их и называли безобразными и позором школы. Девочки плакали, мальчика довели до слез", – поделилась школьница.
Девочка рассказала, что на детей кричали и замахивались.
Несмотря на возмущение родителей, директор школы отрицает факт публичных унижений, утверждая, что детей просто "пожурили". Отмечается, что "линейку позора" согласовали с руководством.
21:19:12 03-12-2024
А че, кто хочет новый тренд - уважать и хвалить двоечников, ах ты муси-пуси, бездарь и бездельничек мой?)))
21:28:21 03-12-2024
Может сразу розгами следовало выпороть? Вон, в Англии пороли до 1989 года...
22:15:36 03-12-2024
У нас в школе учились 2 брата.
Один ботаник, с медалью школу закончил АГУ с красным дипломом.
Второй хулиган и двоечник.
Через лет 10 , в 90х встречаю ботаника на оптовом рынке.
Он у брата двоечника кладовщик-грузчик.
Спрашиваем почему так? Почему не замом у брата?
А Вовка-батаник отвечает- брат предлагал, но мне тут спокойнее.
08:29:35 04-12-2024
Гость (22:15:36 03-12-2024) У нас в школе учились 2 брата.Один ботаник, с медалью шк... Это аксиома - умные очень редко будут богатыми: сомнения, самокопания, порядочность.
11:35:55 04-12-2024
Гость (08:29:35 04-12-2024) Это аксиома - умные очень редко будут богатыми: сомнения, с... Ну, бред же, ты реально считаешь богатейших людей планеты глупцами, образованность и интеллект разные вещи.
22:21:59 03-12-2024
Мамаша, успокойтесь, он не хулиган,
Он не пристанет к вам на полустанке,
В войну Малахов помните курган?
С гранатами такие шли под танки.
Такие строили дороги и мосты,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
Всегда в грязи, но души их чисты,
Навеки жилы напряглись на шее.
Что за манера — сразу за наган,
Что за привычка — сразу на колени.
Ушел из жизни Маяковский-хулиган,
Ушел из жизни хулиган Есенин.
Чтоб мы не унижались за гроши,
Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски,
Ушел из жизни хулиган Шукшин,
Ушел из жизни хулиган Высоцкий.
Мы живы, а они ушли туда,
Взяв на себя все боли наши, раны
Горит на небе новая Звезда,
Ее зажгли, конечно, хулиганы.
— Валентин Гафт,
22:33:45 03-12-2024
При советской власти так и делали, да родители ещё дома поддадут. И никто не умер
00:14:59 04-12-2024
Да, Макаренко перевернулся в гробу, дело его жизни выкинули в топку 🤦
03:12:25 04-12-2024
Каждый ищет способ вызвериться на других, но с другой стороны не удивляйтесь, когда такие школьники придут в школу с оружием и тоже захотят вызвериться на своих обидчиков. Негатив рождает только обратный негатив. Будьте здоровы.
08:17:59 04-12-2024
Двоечники запомнили. Намотали на ус. Что там молотки закончились на уроках труда. А потом скажут что мы просто не смогли объяснить по другому почему мы похо учимся, чтоб нас не журили больше.
08:56:45 04-12-2024
Здесь просто обязаны найти украинский след. Мы ведь не такие
09:42:09 04-12-2024
Ну первый вышел, получил ушат грязи, остальные зачем поперлись? Послушные...мазохисты.
10:11:00 04-12-2024
Правильно, нечего дебилов ростить