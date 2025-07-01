В РПЦ объяснили пристрастие мужчин к пиву и телевизору

Протоиерей Кирилл Иванов считает, что проблема кроется в недовольных женах

01 июля 2025, 08:47, ИА Амител

Протоиерей Кирилл Иванов / Кадр из видео: Rutube-канал "О'Новости"

Пристрастие мужчин к телевизору и пиву зачастую связано с тем, что их "пилят жены", заявил протоиерей Кирилл Иванов.

По его словам, женщины мало хвалят партнеров, и в целом часто возмущаются всем, что они делают. В итоге мужчины берут пиво и идут смотреть футбол.

"В таком случае духовник должен сказать жене, чтобы она оставила свои пиления и замечания при себе. А мужу сказать, чтобы он оставил вот эти безобразия при себе, что он лежит и пьет. Оба виноваты", — сказал он.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что Бог сотворил мужчину "человеком", а женщину — "помощницей ему".