В РПЦ объяснили пристрастие мужчин к пиву и телевизору
Протоиерей Кирилл Иванов считает, что проблема кроется в недовольных женах
01 июля 2025, 08:47, ИА Амител
Протоиерей Кирилл Иванов / Кадр из видео: Rutube-канал "О'Новости"
Пристрастие мужчин к телевизору и пиву зачастую связано с тем, что их "пилят жены", заявил протоиерей Кирилл Иванов.
По его словам, женщины мало хвалят партнеров, и в целом часто возмущаются всем, что они делают. В итоге мужчины берут пиво и идут смотреть футбол.
"В таком случае духовник должен сказать жене, чтобы она оставила свои пиления и замечания при себе. А мужу сказать, чтобы он оставил вот эти безобразия при себе, что он лежит и пьет. Оба виноваты", — сказал он.
Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что Бог сотворил мужчину "человеком", а женщину — "помощницей ему".
08:56:29 01-07-2025
что-то РПЦ все больше импонирует.
вещи говорят ))
давно семейный и межгендерный уклад к старым порядкам нужно возвращать.
не должна микроволновка и посудомойка дома командовать - не дело
09:57:59 01-07-2025
Гость (08:56:29 01-07-2025) что-то РПЦ все больше импонирует.вещи говорят )) дав...
инцел детектед ХД
10:03:07 01-07-2025
Гость (09:57:59 01-07-2025) инцел детектед ХД... нет, не так. меняется национальный состав начеления страны, религиозная составляющая соответственно меняется, РПЦ просто держит нос по ветру. Логично так-то.
10:03:34 01-07-2025
Гость (08:56:29 01-07-2025) что-то РПЦ все больше импонирует.вещи говорят )) дав... У вас дома командует микроволновка?.. Ну что, поздравляю, вас бы недееспособным пора признать. А то и на лечение отправить в комнату с мягкими стенами.
10:25:55 01-07-2025
Гость (10:03:34 01-07-2025) У вас дома командует микроволновка?.. Ну что, поздравляю, ва... у меня дома давно никто не командует. свое отъаленил
10:51:53 01-07-2025
Гость (10:25:55 01-07-2025) у меня дома давно никто не командует. свое отъаленил ... Живете без бытовой техники? Стираете в проруби, готовите на костре, пол некрашен, скребете песочком? Сочувствую.
09:06:45 01-07-2025
да это так!
будут пилить дальше - к списку добавится пункт "бабы".
09:16:37 01-07-2025
"Протоиерей Кирилл Иванов считает, что во всех бедах семьи виноваты женщины, потому что они мало хвалят мужей. Мужчины хотят комплиментов даже за кривую работу, а если не слышат похвал, то обижаются, берут пиво и идут смотреть футбол.
Священник посоветовал женщинам меньше пилить и почаще благодарить мужей хотя бы за то, что те их терпят и не подают на развод." Ну то есть он официально приравнял мужчин к детям лет пяти. Потому что за прилежание пятерку даже в школе уже не ставят, не говоря о вузах. Интересно, на работе мужчины тоже хотят зп за кривую работу и обижаются, если их вместо этого увольняют?
09:33:50 01-07-2025
А в РПЦ не любят пиво, футбол и диван. Ну-ну. Ага. И всегда всё знают.
09:57:17 01-07-2025
То есть холостяки, по мнению рпц, не смотрят футбол и не пьют пиво? Ясно-понятно
10:58:21 01-07-2025
Что не день, то выдача шедевра от попа
11:22:31 01-07-2025
А если у меня пристрастие к водке и бабам? Я не мужик?
16:38:33 01-07-2025
Гость (11:22:31 01-07-2025) А если у меня пристрастие к водке и бабам? Я не мужик?... вы - самец.
а что, тоже неплохо.
16:32:29 01-07-2025
Пиво - дешёвый вариант снять стресс после напряженной рабочей недели. Доходы не позволяют более изысканые виды досуга. Священникам, конечно, не мешки ворочать.
18:52:09 01-07-2025
Попы активизировалось, не к добру это.