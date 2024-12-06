В Рубцовске парк-набережную достроят в 2025 году
Обустройство отложили из-за последствий паводка и летних осадков
06 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
Строительство парка-набережной в Рубцовске завершат в 2025 году из-за корректировки проекта. Об этом сообщил глава города Дмитрий Фельдман в своем Telegram-канале.
"Негативные последствия паводка и период летних осадков вынудили отложить обустройство главного элемента парка – летящей тропы, и потребовали дополнительных инженерных изысканий для изменения технических сетей. Это объективные обстоятельства, о которых подрядчик регулярно информировал администрацию города", – рассказал глава Рубцовска.
На территорию парка завезли материал для амфитеатра и ограждения летящей тропы. Также рабочие завершили прокладку электросети и распределительного трубопровода, установили колодцы и емкости для водоотведения, уложили плиточное покрытие и забетонировали площадки под игровое и спортивное оборудование.
На прошлой неделе МУП "Рубцовский водоканал" и ООО "АвтоСпецТехника" подсыпали и разровняли участки Трассы здоровья, в том числе маршрут лыжни, на которой уже тренируются спортсмены.
18:14:23 06-12-2024
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18:14:25 06-12-2024
А зоновская тематика будет? Не знаю может двориков наделать в которых зеков прогуливают... Или памятник какому нибудь Зеку поставить. Может алею со статьями сделать...
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