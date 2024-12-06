В Рубцовске парк-набережную достроят в 2025 году

Обустройство отложили из-за последствий паводка и летних осадков

06 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Дмитрия Фельдмана

Строительство парка-набережной в Рубцовске завершат в 2025 году из-за корректировки проекта. Об этом сообщил глава города Дмитрий Фельдман в своем Telegram-канале.

"Негативные последствия паводка и период летних осадков вынудили отложить обустройство главного элемента парка – летящей тропы, и потребовали дополнительных инженерных изысканий для изменения технических сетей. Это объективные обстоятельства, о которых подрядчик регулярно информировал администрацию города", – рассказал глава Рубцовска.

На территорию парка завезли материал для амфитеатра и ограждения летящей тропы. Также рабочие завершили прокладку электросети и распределительного трубопровода, установили колодцы и емкости для водоотведения, уложили плиточное покрытие и забетонировали площадки под игровое и спортивное оборудование.

На прошлой неделе МУП "Рубцовский водоканал" и ООО "АвтоСпецТехника" подсыпали и разровняли участки Трассы здоровья, в том числе маршрут лыжни, на которой уже тренируются спортсмены.