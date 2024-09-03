В Рубцовске женщина украла на улице коляску и попалась полиции

Злоумышленница теперь находится под подпиской о невыезде

03 сентября 2024, 16:23, ИА Амител

Детская коляска / Фото: МВД Алтайского края

В Рубцовске полицейские задержали подозреваемую в краже детской коляски, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

37-летняя пострадавшая рассказала, что приехала с ребенком в пункт выдачи заказов и оставила коляску на крыльце, чтобы зайти за товаром. Вернувшись на улицу, коляски уже не было.

Правоохранители установили личность подозреваемой – ею оказалась 48-летняя жительница города. Похищенное у нее изъяли и вернули владелице.

В отношении самой злоумышленницы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.