В Рубцовске женщина украла на улице коляску и попалась полиции
Злоумышленница теперь находится под подпиской о невыезде
03 сентября 2024, 16:23, ИА Амител
Детская коляска / Фото: МВД Алтайского края
В Рубцовске полицейские задержали подозреваемую в краже детской коляски, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
37-летняя пострадавшая рассказала, что приехала с ребенком в пункт выдачи заказов и оставила коляску на крыльце, чтобы зайти за товаром. Вернувшись на улицу, коляски уже не было.
Правоохранители установили личность подозреваемой – ею оказалась 48-летняя жительница города. Похищенное у нее изъяли и вернули владелице.
В отношении самой злоумышленницы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
16:31:32 03-09-2024
Это Рубчик, детка!
16:44:17 03-09-2024
на фото хорошая коляска.
полторы сотки точно тянет.
встряла тётка.
16:50:56 03-09-2024
"Вернувшись на улицу, коляски уже не было."
Классика! "Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа" А.П.Чехов.
17:12:34 03-09-2024
Гость (16:50:56 03-09-2024) "Вернувшись на улицу, коляски уже не было."Классика! "По... Как сделать чтобы шляпа не слетела?
18:37:51 03-09-2024
Гость (17:12:34 03-09-2024) Как сделать чтобы шляпа не слетела? ... Гвозди соточка.
17:12:53 03-09-2024
"Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся." Л. Н. Толстой.
P.S. но коляски уже не было.