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В Рубцовске женщина украла на улице коляску и попалась полиции

Злоумышленница теперь находится под подпиской о невыезде

03 сентября 2024, 16:23, ИА Амител

Детская коляска / Фото: МВД Алтайского края
Детская коляска / Фото: МВД Алтайского края

В Рубцовске полицейские задержали подозреваемую в краже детской коляски, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

37-летняя пострадавшая рассказала, что приехала с ребенком в пункт выдачи заказов и оставила коляску на крыльце, чтобы зайти за товаром. Вернувшись на улицу, коляски уже не было.

Правоохранители установили личность подозреваемой – ею оказалась 48-летняя жительница города. Похищенное у нее изъяли и вернули владелице.

В отношении самой злоумышленницы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Рубцовск Происшествия

Комментарии 6

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Гость

16:31:32 03-09-2024

Это Рубчик, детка!

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Мусик

16:44:17 03-09-2024

на фото хорошая коляска.
полторы сотки точно тянет.
встряла тётка.

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Гость

16:50:56 03-09-2024

"Вернувшись на улицу, коляски уже не было."
Классика! "Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа" А.П.Чехов.

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Гость

17:12:34 03-09-2024

Гость (16:50:56 03-09-2024) "Вернувшись на улицу, коляски уже не было."Классика! "По... Как сделать чтобы шляпа не слетела?

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Musik

18:37:51 03-09-2024

Гость (17:12:34 03-09-2024) Как сделать чтобы шляпа не слетела? ... Гвозди соточка.

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Гость

17:12:53 03-09-2024

"Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся." Л. Н. Толстой.
P.S. но коляски уже не было.

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