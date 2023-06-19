В СГК объяснили, почему не всем жителям Барнаула вернули горячую воду

Есть несколько уважительных причин

19 июня 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

После завершения второго этапа гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-3, который проводился с 30 мая по 7 июня, не всем из 94 тысяч жителей Барнаула, попавшим под отключение, вернули горячую воду. Об этом на своем сайте сообщает СГК.

В компании указали, что в 2023 году на магистральных сетях выявили на шесть повреждений больше, чем в прошлом. Но подавляющее большинство дефектов устранили оперативно. А вот ситуация на внутриквартальных сетях оказалась сложнее.

"Около половины дефектов проявили себя в последние два дня гидравлических испытаний, а значит, времени на их устранение было мало", – отметили в СГК.

Приходилось выбирать. В первую очередь, ремонты проводили на сетях с большим количеством потребителей.

Еще одна причина: повреждения на бесхозяйных сетях в контуре магистрали М-31, которые не стоят на обслуживании СГК, но под опрессовку попадают.