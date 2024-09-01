Ваня Дмитриенко выступит на фестивале сельской молодежи в Алтайском крае

В Павловск приедут гости из Омской и Новосибирской областей

01 сентября 2024, 09:36, ИА Амител

1 сентября в Павловске пройдет фестиваль сельской молодежи. Об этом сообщают "Вести Алтай".

На мероприятие будут не только представители разных районов края, но и гости из Омской и Новосибирской областей. Для них будут работать 30 площадок, на которых сотрудники Павловского аграрного техникума расскажут о востребованных на селе профессиях и специальностях.

Также на фестивале выступит известный молодой исполнитель Ваня Дмитриенко и заслуженный артист России Игорь Саруханов.

Организаторы надеются, что в будущем их площадка станет местом проведения научного форума.