Глава региона решил не уходить от прямого ответа на вопрос и не пытаться как-то сгладить ситуацию

15 декабря 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что цены на яйца и мясо курицы выросли из-за желания производителей дополнительно заработать, сообщает Telegram-канал регионального правительства.

Травников отметил, что власти региона провели мониторинг, который показал, что повышение стоимости яиц и курятины не связано с увеличением надбавок со стороны торговых сетей – на ситуацию повлиял именно рост отпускных цен. Также не связано это и с топливом.

Губернатор подчеркнул, что причина роста стоимости продуктов даже очень понятна – это рыночная конъюнктура.

"Наши производители вместо того чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета", – указал Травников.

Глава региона обратился к Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре с просьбой максимально пристально посмотреть на происходящее.