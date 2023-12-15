НОВОСТИОбщество

Виновных в росте цен на яйца и курятину назвал новосибирский губернатор

Глава региона решил не уходить от прямого ответа на вопрос и не пытаться как-то сгладить ситуацию

15 декабря 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что цены на яйца и мясо курицы выросли из-за желания производителей дополнительно заработать, сообщает Telegram-канал регионального правительства.

Травников отметил, что власти региона провели мониторинг, который показал, что повышение стоимости яиц и курятины не связано с увеличением надбавок со стороны торговых сетей – на ситуацию повлиял именно рост отпускных цен. Также не связано это и с топливом.

Губернатор подчеркнул, что причина роста стоимости продуктов даже очень понятна – это рыночная конъюнктура.

"Наши производители вместо того чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета", – указал Травников.

Глава региона обратился к Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре с просьбой максимально пристально посмотреть на происходящее.

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НОВОСТИОбщество
Губернаторы Новосибирская область цены

Комментарии 31

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Гость

13:48:22 15-12-2023

Ну расстреляют кого-нибудь в итоге?

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Гость

15:08:12 15-12-2023

Гость (13:48:22 15-12-2023) Ну расстреляют кого-нибудь в итоге?... Тебе зрелищ не хватает?

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Гость

16:58:25 15-12-2023

Гость (15:08:12 15-12-2023) Тебе зрелищ не хватает? ... Типичные диалоги гопников, состоящие из вопросительных предложений

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Гость

19:52:41 15-12-2023

Гость (16:58:25 15-12-2023) Типичные диалоги гопников, состоящие из вопросительных предл... Типичный выпад от хама, которому лишь бы воздух испортить.

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Гость

13:50:14 15-12-2023

Это всеобщее попустительство(!), а не рыночная конъюнктура, с беспредельными ценами на "стратегический" товар/услуги!

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Гость

15:45:40 15-12-2023

Гость (13:50:14 15-12-2023) Это всеобщее попустительство(!), а не рыночная конъюнктура, ... рыночек решает чем не доволн?

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Гость

13:51:08 15-12-2023

Пару "бизнесменов "расстрелять и цены станут еще ниже чем были.

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Гость

15:08:54 15-12-2023

Гость (13:51:08 15-12-2023) Пару "бизнесменов "расстрелять и цены станут еще ниже чем бы... Сколько вас, идиотов, в России... Иди боевичок посмотри в телеке и успокойся.

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Гость

16:12:45 15-12-2023

Гость (13:51:08 15-12-2023) Пару "бизнесменов "расстрелять и цены станут еще ниже чем бы... не расстрелять а яйца отстрелить

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Гость

16:50:33 16-12-2023

Гость (13:51:08 15-12-2023) Пару "бизнесменов "расстрелять и цены станут еще ниже чем бы... Тебя расстрелять! Нравится?

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Гость

14:01:34 15-12-2023

Только национализация спасет яйцеводство.

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Мимопроходящий

14:13:57 15-12-2023

Гость (14:01:34 15-12-2023) Только национализация спасет яйцеводство.... Ну ты же понимаешь, что отрасль вмиг станет убыточной???

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Гость

14:27:03 15-12-2023

Мимопроходящий (14:13:57 15-12-2023) Ну ты же понимаешь, что отрасль вмиг станет убыточной???... Если у государственных слуг будет убыточно, то таких слуг народа, надо гнать "мокрыми" тряпками сверху до низу и до конца дней их существования, не допускать к руководству. Но они черти зная это, принимают такие законы, чтобы даже в страшном сне не приснилось.

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Гость

19:01:44 15-12-2023

Гость (14:27:03 15-12-2023) Если у государственных слуг будет убыточно, то таких слуг на... ну прогони хоть одного

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Гость

14:06:56 15-12-2023

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что цены на яйца и мясо курицы выросли из-за желания производителей дополнительно заработать. А это заявление было согласовано с вышестоящим руководителем? Он ведь заявил иное и извинился.

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Гость

14:12:18 15-12-2023

И животноводство!

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Гость

14:14:37 15-12-2023

Вот сволочи, по всей необъятной стране сговорились, это явный подрыв авторитета президента. Нет на них товарища Сталина и товарища Берия.

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Гость

14:15:56 15-12-2023

Обычные цены на яйца, не выше мировых, это просто зарплата мизерная.

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Гость

14:20:54 15-12-2023

Гость (14:15:56 15-12-2023) Обычные цены на яйца, не выше мировых, это просто зарплата м... Ага, и рост в 40% за месяц - тоже обычная мировая практика?

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Элен без ребят

14:21:56 15-12-2023

честные губернаторы вызывают уважение, в отличие от.

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Гость

14:23:41 15-12-2023

Травникову респект, хоть один руководитель это озвучил, кроме него? Всё вода, отсыл на общие тенденции, рост цен на корма и т.д.

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Гость

14:43:46 15-12-2023

На стадионах, прилюдно, как врагов-народа, со всей проллетарской ненавистью... А выводку и кашоле счёт на использованный патрон выставить.

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Гость

14:55:59 15-12-2023

Гость (14:43:46 15-12-2023) На стадионах, прилюдно, как врагов-народа, со всей проллетар... Это в Китае пролетарская ненависть, у нас класс чубайсят правящий класс, который противоречит китайской идеологии и китайцы пока терпят их за то, что бывает за бесценок прут в Китай наши ресурсы - достояние народа. Так что в России на стадионы их не поведут не дождёшься, а будешь периодически натыкаться на яйца за 200 и выше и курей за 500 и выше.

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Гость

14:53:20 15-12-2023

Тоесть все курощупы РФ одновременно сделали провокацию с яйцами и курями и не ФСБ ни МВД не знают где этот сходка произходила ??? А на носу перевыборы Путина ...

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Гость

14:56:32 15-12-2023

То на продавцов спихивали вину, теперь на производителей, ну а те кто цену поднял топливо, как всегда не причем, сейчас ещё электроэнергию повысят и опять производитель будет виноват, логика у нашей власти замечательная, ну а народ схавает в из голову что вложишь то и будет там лежать)))

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Гость

15:22:32 15-12-2023

Гость (14:56:32 15-12-2023) То на продавцов спихивали вину, теперь на производителей, ну... Товарищ, сходи на бензоколонку посмотри на ценники они соответствуют июлю, августу, когда провокации с яйцами еще не было.

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гость

14:57:56 15-12-2023

Точно так же было и с сахаром! Один в один ситуация!

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Гость

15:28:57 15-12-2023

гость (14:57:56 15-12-2023) Точно так же было и с сахаром! Один в один ситуация!... Перед распадом СССР точно также по всей стране устраивали подобные акции, только с пустыми полками.

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Ну вот а

15:12:28 15-12-2023

Наш что молчит после проведённого совещания 11 декабря.

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Гость3

19:04:35 15-12-2023

Ну вот не хотели наши птицефермы стабильно зарабатывать , теперь Турция заработает и средняя Азия у них ввоз на яйцо теперь без пошлины

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Гость

07:59:27 16-12-2023

Производителей уродов расстрелять как предателей!

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