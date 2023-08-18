Военнослужащий на Алтае ушел в самоволку и получил 5,5 лет колонии
8 января 2023 года мобилизованный решил отдохнуть от исполнения воинских обязанностей и провести время с родственниками
18 августа 2023, 18:59, ИА Амител
Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, покинувшему расположение войсковой части без уважительных причин. Как сообщает пресс-служба суда, ближайшие 5,5 лет он проведет в колонии общего режима.
Как установил суд, 8 января 2023 года мобилизованный решил отдохнуть от исполнения воинских обязанностей и провести время с родственниками. 23 марта он прибыл в военкомат — ему выдали предписание об убытии в военную комендатуру, куда он должен был явиться 28 марта.
Однако в установленный срок мужчина не явился по месту на службу и остался дома. 11 апреля его вызвали в военный следственный отдел, где он признался о своем отсутствии на службе.
В результате суд признал его виновным по ч.1 и ч.5 ст. 337 УК РФ. Приговор в законную силу пока не вступил.
19:09:41 18-08-2023
В Москве ликвидировали Сахаровский центр!!! Когда ж у нас площадь переименуют?
22:03:59 18-08-2023
Гость (19:09:41 18-08-2023) В Москве ликвидировали Сахаровский центр!!! Когда ж у нас пл... В площадь имени Цукермана ?
21:39:13 18-08-2023
А с другой стороны человек не знает на сколько лет его мобилизоапли, если на 25 как в царское время то суд должен это учитывать и дать условно ибо солдат на передовой и так не хватает а эта колония на 5 лет будет курортом по сравнению с окопом
09:27:57 19-08-2023
Георг (21:39:13 18-08-2023) А с другой стороны человек не знает на сколько лет его мобил... не парься,закончится конфликт на украине и демобилизируют всех.