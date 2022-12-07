Как будут начислять пенсии и пособия с 2023 года, после того как Путин подписал закон о бюджете нового фонда

5 декабря Владимир Путин подписал закон о бюджете созданного в этом году объединённого Фонда пенсионного и социального страхования, сообщает «Прайм». Ещё летом были объединены в одну структуру Пенсионный фонд и Фонд соцстраха, а теперь появился бюджет этой организации на 2023 год и на плановые 2024-25 годы.

Рассказываем, зачем это сделано и как россияне теперь будут получать положенные им пенсии и социальные пособия.

Что такое Фонд пенсионного и социального страхования?

С 1 января 2023 года заработает новый Фонд пенсионного и социального страхования (сокращённо Соцфонд РФ). Работавшие до этого времени Пенсионный фонд и Фонд соцстраха станут единым целым, пишет РБК. Объединённая структура будет предоставлять все те услуги, которые предоставляют ПФР и ФСС. Переходный период по объединению структур может занять два года, но при этом все услуги будут оказывать в полной мере.

Также Соцфонду передадут другие меры социальной поддержки населения, которые ранее не администрировались в ПФР и ФСС. К таким, например, относится единое пособие на детей и беременных женщин и выплата на первого ребёнка до 3 лет.

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Какие услуги будет оказывать гражданам Соцфонд?

— Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца;

— государственное пенсионное обеспечение (социальные пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии военнослужащим, ветеранам войны, госслужащим, чернобыльцам, лётчикам, космонавтам и т.д.);

— пенсионные накопления (накопительную пенсию, срочную выплату, единовременную выплату) — формирование и инвестирование;

— федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума пенсионера;

— социальные выплаты ветеранам, инвалидам и другим гражданам, имеющим право на федеральные социальные льготы;

— средства материнского капитала — оформление сертификата и направление средств на выбранные цели;

— единое пособие на детей и беременных женщин;

— выплаты военнослужащим и членам их семей;

— меры поддержки пострадавшим от радиации;

— компенсацию проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров-северян;

— компенсацию переезда из районов Крайнего Севера для пенсионеров-северян;

— компенсацию инвалидам стоимости полиса ОСАГО;

— меры поддержки реабилитированным жертвам политических репрессий;

— пособия по временной нетрудоспособности (больничные);

— пособия по беременности и родам;

— пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих граждан; пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан;

— единовременные и регулярные выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей;

— родовые сертификаты;

— технические средства реабилитации;

— путёвки на курортно-санаторное лечение для льготных категорий граждан;

— оплачиваемый проезд к месту лечения и обратно;

— выплаты за работу с пациентами с COVID-19 медицинским работникам;

— выплаты за работы в сменном режиме работникам социальных учреждений стационарного типа.

Зачем объединили Пенсионный фонд и Фонд социального страхования?

Объединение двух фондов в один преследует оптимизацию структуры ПФР и ФСС и централизацию установления различных социальных выплат. Такие шаги, по мнению правительства и депутатов, приведут к сокращению существующих издержек на функционирование двух организаций.

Чтобы гражданам, получавшим услуги и в ПФР, и в ФСС, было удобнее это делать, в ходе реформы будут созданы единые офисы клиентского обслуживания Соцфонда.

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При этом в России с объединением обоих фондов создаётся т.н. социальное казначейство: это единая цифровая платформа, в которую вольются все существующие в социальной сфере системы. С её помощью государство сможет централизованно управлять социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно, считают в руководстве страны.

Повлияет ли объединение фондов на выплаты пенсий и пособий?

Деньги, сэкономленные на оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества ПФР И ФСС из-за их объединения, пойдут на повышение пенсий, заявили в Минтруде.

Будут ли изменены сроки выдачи пенсий и пособий из-за объединения ПФР и ФСС?

Как разъяснили в Пенсионном фонде, все обязательства ПФР и ФСС выполняются и будут выполняться в полном объёме и после объединения. А граждане смогут получать их пенсии, пособия и прочие выплаты в те же даты, что и раньше.

При этом не будут усложнять процедуры оформления выплат и не собираются увеличивать количество документов, требуемых при подаче заявлений, сообщили в ПФР. Напротив, при создании электронного социального казначейства намечено упрощение процедуры выдачи выплат гражданам.

Как объединение ФПР и ФСС отразится на работниках и работодателях?

Будет введён единый тариф страховых взносов в объединённый фонд: основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы, льготные тарифы будут составлять 15%, 7,6% и 0%.

Работодатели смогут вносить все взносы одним платежом, а не тремя, как до этого. Причём всю отчётность во внебюджетные фонды станут подавать в составе единой формы.

Как вырастут выплаты и пособия по закону о бюджете Соцфонда?

Как предполагают в правительстве, к 2025 году должны вырасти ряд выплат и пособий, например:

— до 57,4 тыс. рублей (с 37,9 тыс. рублей, как сейчас) должно увеличиться максимальное пособие по уходу за ребёнком;

— 660,9 тыс. рублей (вместо 435,9 тыс. рублей) станет максимальное пособие по беременности за 140 дней;

— 143,5 тыс. рублей (вместо 94,7 тыс.) вырастет максимальное пособие по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет.

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Что будет с пенсионными накоплениями и пенсионными коэффициентами после объединения ФПР и ФСС?

Нормы пенсионного законодательства при объединении двух фондов не будут пересматриваться и останутся прежними. Соответственно, коэффициенты не изменят. А условия формирования пенсионных накоплений также останутся теми же. Гражданин будет вправе как и раньше выбирать и менять самостоятельно управляющую компанию для доверительного управления пенсионными накоплениями.

Как и когда будут повышать пенсии в 2023 году?

Объединение фондов не отразится на системе повышения пенсий. Обычно их индексировали в начале каждого года. Так же планируют сделать и в 2023-м. О том, кому и на сколько увеличат пенсии, читайте в материале amic.ru.