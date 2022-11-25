На сколько повысят пенсии в России в 2023 году?

Российских пенсионеров совсем скоро ждёт очередная прибавка к пенсии. Российские власти согласовали уровень индексации ежемесячных выплат, которую будут проводить в 2023 году. Впрочем, речь идёт только о неработающих пенсионерах, получающих пенсию по старости.

О том, на сколько увеличат пенсии в 2023 году и каким будет их средний размер, — в материале amic.ru.

Когда увеличат пенсии для неработающих пенсионеров?

С 1 января 2023 года. В этот день власти ежегодно проводят плановую индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Так будет и в этот раз.

На сколько вырастут пенсии в 2023 году?

На 4,8%. Об этом сообщил глава Минтруда РФ в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.

«Индексация (с 1 января) составит 4,8%», — цитирует министра «Интерфакс».

Каким будет средний размер пенсии в 2023 году?

Средний размер пенсии в России после индексации на 4,8% составит 21 862 рубля, сообщали ранее «Известия».

Почему процент индексации такой небольшой?

В 2022 году власти уже проводили индексацию пенсий. Причём она была внеплановой: размер выплат увеличили с 1 июня. Пенсии выросли сразу на 10%. Выступая в Совфеде, министр труда Котяков подчеркнул, что если сложить две индексации, получится очень солидный прирост.

«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — пояснил глава ведомства.