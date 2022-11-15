Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий введение единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Пособие объединит различные выплаты — для беременных женщин, состоящих на учете с ранних сроков, по уходу за ребенком до полутора лет, на первого и третьего ребенка, на детей от трех до восьми лет, а также на детей от восьми до 17 лет.

Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Появится оно с 1 января 2023 года.