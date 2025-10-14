НОВОСТИЭкономика

"Больших денег не даст". В Минфине отказались повышать ставку налога на роскошь

Минфин может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, но позже

14 октября 2025, 09:45, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru
Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность пересмотра ставки налога на роскошь, однако уточнил, что это не произойдет в текущем финансовом году. 

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Минфина напомнил, что ставка уже повышалась ранее, и в ближайшее время новых изменений не планируется, сообщает "Интерфакс".

«Это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», – пояснил Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал идею налога на роскошь разумной, однако подчеркнул, что при ее реализации важно соблюдать баланс. Об этом он заявил на встрече с руководителями парламентских фракций.

«Вот по поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее – в целом все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», – отметил глава государства.

Экономика налоги

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

09:47:10 14-10-2025

Всех владельцев Ленд Крузеров нужно обложить ежегодным налогом в 100 миллионов рублей, тогда налог даст больших денег, а не как минфин считает.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:36 14-10-2025

Гость (09:47:10 14-10-2025) Всех владельцев Ленд Крузеров нужно обложить ежегодным налог... Ущербный, вы пешеход или можете себе позволить раз в день проехать на трамвае?

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:54 14-10-2025

Гость (09:47:10 14-10-2025) Всех владельцев Ленд Крузеров нужно обложить ежегодным налог...
Это же надо вводить налог на самих себя. А это неправильно...

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:12 14-10-2025

Гость (09:47:10 14-10-2025) Всех владельцев Ленд Крузеров нужно обложить ежегодным налог... Тогда уж всех владельцев не Лады. А крузак давно не показатель финансовой состоятельности

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:49:21 14-10-2025

понятно.
не даст.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:00 14-10-2025

Musik (09:49:21 14-10-2025) понятно.не даст.... Своих не бросают

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:46:29 14-10-2025

Гость (10:34:00 14-10-2025) Своих не бросают... правильные слова в неправильной смысле.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:28 14-10-2025

Своих не бросаем, так выходит?)))))
НДС на 2 пункта поднять надо — это же народ простой.......

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:28 14-10-2025

Гость (09:57:28 14-10-2025) Своих не бросаем, так выходит?)))))НДС на 2 пункта подня... Так давно понятно за чей счет банкет))). Не за свой же... За счет простого народа.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:28 14-10-2025

Гость (09:57:28 14-10-2025) Своих не бросаем, так выходит?)))))НДС на 2 пункта подня... Дааа, это ОЧЕНЬ большие деньги даст! И налога на роскошь не потребуется.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:57 14-10-2025

Развернутое экспертное мнение. Красавчик , разложил всё

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:25 14-10-2025

А много ль коровка дает молока,? не выдаешь за день - устанет рука.
Главное держать себя в спортивной форме...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

10:27:17 14-10-2025

Кто бы сомневался.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:06 14-10-2025

налог не даст денег??? бээхэхэ. Ну так если налог не заплатят надо отбирать в счет налога роскошь
теже лэнд краузеры, мебель, хоромы....

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:32 14-10-2025

бухгалтер Онтоша своих не обидит, с нищих за дождь и воздух стричь гораздо безопаснее

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:01 14-10-2025

есть классы населения которые можно доить, а есть кого нельзя. всё очевидно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

14:01:21 14-10-2025

Вот вам и показатель, за чьи интересы выступает нынешняя власть.Всё бьют себя в грудь -мы с народом.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:46:40 14-10-2025

ну что сказать? ни стыда, ни совести. Чистой воды цинизм и плевок в лицо бедным.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:07:49 14-10-2025

что интересно, банки тоже не стали облагать налогом. Налог собрали с простого народа за счёт НДС.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров