"Больших денег не даст". В Минфине отказались повышать ставку налога на роскошь
Минфин может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, но позже
14 октября 2025, 09:45, ИА Амител
Министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность пересмотра ставки налога на роскошь, однако уточнил, что это не произойдет в текущем финансовом году.
На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Минфина напомнил, что ставка уже повышалась ранее, и в ближайшее время новых изменений не планируется, сообщает "Интерфакс".
«Это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», – пояснил Силуанов.
Ранее президент России Владимир Путин назвал идею налога на роскошь разумной, однако подчеркнул, что при ее реализации важно соблюдать баланс. Об этом он заявил на встрече с руководителями парламентских фракций.
«Вот по поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее – в целом все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», – отметил глава государства.
09:47:10 14-10-2025
Всех владельцев Ленд Крузеров нужно обложить ежегодным налогом в 100 миллионов рублей, тогда налог даст больших денег, а не как минфин считает.
10:33:36 14-10-2025
Гость (09:47:10 14-10-2025) Всех владельцев Ленд Крузеров нужно обложить ежегодным налог... Ущербный, вы пешеход или можете себе позволить раз в день проехать на трамвае?
10:40:54 14-10-2025
Гость (09:47:10 14-10-2025) Всех владельцев Ленд Крузеров нужно обложить ежегодным налог...
Это же надо вводить налог на самих себя. А это неправильно...
13:18:12 14-10-2025
Гость (09:47:10 14-10-2025) Всех владельцев Ленд Крузеров нужно обложить ежегодным налог... Тогда уж всех владельцев не Лады. А крузак давно не показатель финансовой состоятельности
09:49:21 14-10-2025
понятно.
не даст.
10:34:00 14-10-2025
Musik (09:49:21 14-10-2025) понятно.не даст.... Своих не бросают
10:46:29 14-10-2025
Гость (10:34:00 14-10-2025) Своих не бросают... правильные слова в неправильной смысле.
09:57:28 14-10-2025
Своих не бросаем, так выходит?)))))
НДС на 2 пункта поднять надо — это же народ простой.......
10:03:28 14-10-2025
Гость (09:57:28 14-10-2025) Своих не бросаем, так выходит?)))))НДС на 2 пункта подня... Так давно понятно за чей счет банкет))). Не за свой же... За счет простого народа.
12:41:28 14-10-2025
Гость (09:57:28 14-10-2025) Своих не бросаем, так выходит?)))))НДС на 2 пункта подня... Дааа, это ОЧЕНЬ большие деньги даст! И налога на роскошь не потребуется.
10:01:57 14-10-2025
Развернутое экспертное мнение. Красавчик , разложил всё
10:11:25 14-10-2025
А много ль коровка дает молока,? не выдаешь за день - устанет рука.
Главное держать себя в спортивной форме...
10:27:17 14-10-2025
Кто бы сомневался.
10:51:06 14-10-2025
налог не даст денег??? бээхэхэ. Ну так если налог не заплатят надо отбирать в счет налога роскошь
теже лэнд краузеры, мебель, хоромы....
11:35:32 14-10-2025
бухгалтер Онтоша своих не обидит, с нищих за дождь и воздух стричь гораздо безопаснее
13:24:01 14-10-2025
есть классы населения которые можно доить, а есть кого нельзя. всё очевидно.
14:01:21 14-10-2025
Вот вам и показатель, за чьи интересы выступает нынешняя власть.Всё бьют себя в грудь -мы с народом.
18:46:40 14-10-2025
ну что сказать? ни стыда, ни совести. Чистой воды цинизм и плевок в лицо бедным.
19:07:49 14-10-2025
что интересно, банки тоже не стали облагать налогом. Налог собрали с простого народа за счёт НДС.