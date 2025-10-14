"Больших денег не даст". В Минфине отказались повышать ставку налога на роскошь

Минфин может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, но позже

14 октября 2025, 09:45, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность пересмотра ставки налога на роскошь, однако уточнил, что это не произойдет в текущем финансовом году.

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Минфина напомнил, что ставка уже повышалась ранее, и в ближайшее время новых изменений не планируется, сообщает "Интерфакс".

«Это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», – пояснил Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал идею налога на роскошь разумной, однако подчеркнул, что при ее реализации важно соблюдать баланс. Об этом он заявил на встрече с руководителями парламентских фракций.