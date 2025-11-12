Зарплаты 100 тысяч не хватает. В Госдуме заявили о массовом обнищании россиян

Доходы жителей России уже не поспевают за стремительным ростом цен

12 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Банкрот / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне продолжают беднеть, несмотря на заявления о росте доходов, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, официальные данные Росстата "не отражают реальной картины": повышение зарплат коснулось лишь оборонно-промышленного комплекса, тогда как у большинства граждан доходы остаются на прежнем уровне и уже не поспевают за стремительным ростом цен.

Депутат подчеркнул, что даже средняя зарплата 100 тысяч рублей сегодня не обеспечивает прежнего уровня жизни. В разговоре с RTVI он также раскритиковал инициативу Минпромторга и Минфина о введении с сентября 2026 года так называемого технологического сбора, назвав ее "поиском денег в карманах нищего народа".

Арефьев отметил, что все новые налоги и пошлины в итоге ложатся на плечи потребителей, повышая стоимость товаров. Это, по его словам, запускает порочный круг: "Цены растут – Центробанк поднимает ключевую ставку, экономика замедляется, производство падает, а инфляция снова ускоряется".

«Это мартышкин труд. Народ обнищал. Хвалятся, что средняя зарплата поднялась до 100 тысяч рублей – ну поднялась, а цены-то на сколько выросли? В итоге люди только теряют», – заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в 2025 году прожиточный минимум для жителей Алтайского края составил 15 782 рубля. Такая сумма приходится на душу населения в целом. Для трудоспособного населения она выше почти на 1,5 тысячи рублей, для пенсионеров – ниже средней по краю.