Зарплаты 100 тысяч не хватает. В Госдуме заявили о массовом обнищании россиян
Доходы жителей России уже не поспевают за стремительным ростом цен
12 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
Россияне продолжают беднеть, несмотря на заявления о росте доходов, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, официальные данные Росстата "не отражают реальной картины": повышение зарплат коснулось лишь оборонно-промышленного комплекса, тогда как у большинства граждан доходы остаются на прежнем уровне и уже не поспевают за стремительным ростом цен.
Депутат подчеркнул, что даже средняя зарплата 100 тысяч рублей сегодня не обеспечивает прежнего уровня жизни. В разговоре с RTVI он также раскритиковал инициативу Минпромторга и Минфина о введении с сентября 2026 года так называемого технологического сбора, назвав ее "поиском денег в карманах нищего народа".
Арефьев отметил, что все новые налоги и пошлины в итоге ложатся на плечи потребителей, повышая стоимость товаров. Это, по его словам, запускает порочный круг: "Цены растут – Центробанк поднимает ключевую ставку, экономика замедляется, производство падает, а инфляция снова ускоряется".
«Это мартышкин труд. Народ обнищал. Хвалятся, что средняя зарплата поднялась до 100 тысяч рублей – ну поднялась, а цены-то на сколько выросли? В итоге люди только теряют», – заявил парламентарий.
Ранее сообщалось, что в 2025 году прожиточный минимум для жителей Алтайского края составил 15 782 рубля. Такая сумма приходится на душу населения в целом. Для трудоспособного населения она выше почти на 1,5 тысячи рублей, для пенсионеров – ниже средней по краю.
10:34:09 12-11-2025
У кого до 100 тр поднялась? Конкретнее. Хвастаться-то можно.
10:34:32 12-11-2025
Нужно еще больше увеличить госслужащих. В два раза.
10:35:15 12-11-2025
Ох, популизм. на МРОТ пусть поживут, а еще лучше на прожиточный минимум.
10:37:32 12-11-2025
Скоро опять все будем миллионерами, взял миллион и пошёл за хлебушком.
10:43:18 12-11-2025
ВВП (10:37:32 12-11-2025) Скоро опять все будем миллионерами, взял миллион и пошёл за ... Чувствую, опять "миллионы людей не впишутся в рынок и лягут в гроб". Всё по заветам Гайдара и его верных последователей.
11:53:35 12-11-2025
ВВП (10:37:32 12-11-2025) Скоро опять все будем миллионерами, взял миллион и пошёл за ... Были уже, 30 лет назад.
10:39:23 12-11-2025
верю Арефьеву.
а новостям как бабки и студенты миллионы фугуют первому дозвонившемуся - не верю,вранье.
и тому что все ржится и колосится тоже не верю.
все кто ходят в магазин и оплачивают счета им ничего объяснять не надо.
10:51:08 12-11-2025
Гость (10:39:23 12-11-2025) верю Арефьеву.а новостям как бабки и студенты миллионы ф... Это просто мы в Барнауле живем, масштабы разгула благосостояния совсем не те
10:58:26 12-11-2025
Это наверное ретроградный Меркурий влияет на экономику страны. Другой причины очевидно нет
11:00:12 12-11-2025
В Госдуме заявили о массовом обнищании... Чувствую, скоро опять начнут шарить в моём кармане...
11:18:21 12-11-2025
Один из немногих кто не говорит что все хорошо и ЗП в цифрах растет, а кто говорит что затраты растут быстрее. И про всякие утиль сборы и прочее правильно говорит. все ляжет на покупателя.... вопрос только - кто то его услышит наверху ???
11:54:34 12-11-2025
гость (11:18:21 12-11-2025) Один из немногих кто не говорит что все хорошо и ЗП в цифрах... Какая партия?
12:17:50 12-11-2025
гость (11:18:21 12-11-2025) Один из немногих кто не говорит что все хорошо и ЗП в цифрах... Можете уточнить, кто там наверху должен услышать и что? Бюджет худеет, его нужно наполнять. Отсюда рост НДС, налоги, штрафы, рост акцизов и прочие радости для граждан и бизнеса
13:28:13 12-11-2025
Гость (12:17:50 12-11-2025) Можете уточнить, кто там наверху должен услышать и что? Бюдж... уточню для тех кто не понял - ну может кабинет министров и то что жить в реальном выражении становится хуже, хотя в цыфрах все становится лучше. Бюджет можно или наполнять - или меньше тратить. Сколько выкинули денег на Роснано и т.п. Может стоить лучше думать куда тратить вместо того чтобы налоги и утильсборы повышать ?
16:37:28 12-11-2025
гость (13:28:13 12-11-2025) уточню для тех кто не понял - ну может кабинет министров и т... да ну, фигня какая-то
19:02:42 12-11-2025
гость (13:28:13 12-11-2025) уточню для тех кто не понял - ну может кабинет министров и т...
еще тоннель задумали сейчас строить до Аляски. Ну вот как это назвать? Посадить таких инициаторов на МРОТ, как живет большая часть населения страны, чтобы думали головой
16:40:09 12-11-2025
Гость (12:17:50 12-11-2025) Можете уточнить, кто там наверху должен услышать и что? Бюдж... очевидно же, Господь всемогущий, на него уповаем
12:12:52 12-11-2025
И не одного камента от пенса - а они еще есть ау.Да по сути все они зомби ( кто еще ходит а кто то .....) Кажется все это сон (с враньем и чинушенством) Проснутьса бы ...
13:04:23 12-11-2025
мы уже даже комменты не пишем, сил нет, отощали от голода да и бесполезно, сытый голодного неймет