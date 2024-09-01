Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем знаний

Он отметил, что особенно волнующими ближайшие дни будут для первоклассников

01 сентября 2024, 12:10, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В День знаний глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к школьникам и учителям города. Он подчеркнул, что власти краевой столицы прилагают все усилия для создания условий, способствующих всестороннему развитию детей.

В городе строятся современные школы, а действующая инфраструктура постоянно обновляется, добавил Франк.

Особенно волнительными ближайшие дни станут для первоклассников, которых в этом году в Барнауле насчитывается более девяти тысяч.

Градоначальник также выразил благодарность учителям за их веру в силу знаний. Он отметил, что именно благодаря труду педагогов закладывается будущее не только города, но и всей страны.