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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем знаний

Он отметил, что особенно волнующими ближайшие дни будут для первоклассников

01 сентября 2024, 12:10, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В День знаний глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к школьникам и учителям города. Он подчеркнул, что власти краевой столицы прилагают все усилия для создания условий, способствующих всестороннему развитию детей.

В городе строятся современные школы, а действующая инфраструктура постоянно обновляется, добавил Франк.

Особенно волнительными ближайшие дни станут для первоклассников, которых в этом году в Барнауле насчитывается более девяти тысяч.

Градоначальник также выразил благодарность учителям за их веру в силу знаний. Он отметил, что именно благодаря труду педагогов закладывается будущее не только города, но и всей страны.

"От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, успехов в работе и талантливых воспитанников, родителям – мудрости и терпения, ребятам – хорошей учебы и ярких свершений! Пусть наступивший учебный год станет успешным и интересным! С праздником!" – сказал глава города.

Барнаул школы и детсады

Комментарии 1

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Юс

12:48:30 01-09-2024

Лучше бы организовал работу транспорта после авиашоу...

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