Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем знаний
Он отметил, что особенно волнующими ближайшие дни будут для первоклассников
01 сентября 2024, 12:10, ИА Амител
В День знаний глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к школьникам и учителям города. Он подчеркнул, что власти краевой столицы прилагают все усилия для создания условий, способствующих всестороннему развитию детей.
В городе строятся современные школы, а действующая инфраструктура постоянно обновляется, добавил Франк.
Особенно волнительными ближайшие дни станут для первоклассников, которых в этом году в Барнауле насчитывается более девяти тысяч.
Градоначальник также выразил благодарность учителям за их веру в силу знаний. Он отметил, что именно благодаря труду педагогов закладывается будущее не только города, но и всей страны.
"От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, успехов в работе и талантливых воспитанников, родителям – мудрости и терпения, ребятам – хорошей учебы и ярких свершений! Пусть наступивший учебный год станет успешным и интересным! С праздником!" – сказал глава города.
12:48:30 01-09-2024
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