В России банки будут обслуживать клиентов по видеосвязи и просить подмигивать

В Национальном совете финансового рынка рассчитывают, что пилотный проект может быть запущен в ближайшее время

09 апреля 2026, 08:13, ИА Амител

Отказ в кредите / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России могут появиться банковские услуги, которые будут оформляться полностью дистанционно — через видеосвязь. Регулятор рассматривает возможность запуска специального правового режима, который позволит открывать счета и заключать договоры без визита в офис.

Как сообщают "Ведомости", Центральный банк России прорабатывает экспериментальный правовой режим (ЭПР), в рамках которого банки смогут обслуживать новых клиентов удаленно. Сейчас инициатива находится на стадии согласования с профильными ведомствами и контрольными органами. В Национальном совете финансового рынка рассчитывают, что пилотный проект может быть запущен в ближайшее время.

Предполагается, что ключевым элементом станет идентификация клиента по видеосвязи. Для подтверждения личности банки смогут использовать различные методы: например, попросить пользователя моргнуть, кивнуть или произнести кодовую фразу. При этом запись такого сеанса будет сохраняться не менее пяти лет.

Эксперты отмечают, что подобный формат связан с повышенными рисками мошенничества. В НСФР считают, что для снижения угроз необходимо использовать проверенные, в том числе отечественные цифровые платформы. Отдельное внимание уделяется разработке надежных механизмов идентификации, которые позволят минимизировать возможность подмены личности при операциях с высоким уровнем риска.

В то же время у инициативы есть и практические преимущества. Она может быть востребована у клиентов, находящихся за пределами страны или в удаленных регионах, где доступ к банковским офисам ограничен. Для самих банков, особенно небольших, это шанс сократить расходы на открытие новых отделений.

Однако внедрение технологии потребует дополнительных затрат. Для крупных игроков, уже использующих дистанционное обслуживание и биометрию, расходы будут незначительными, тогда как небольшим банкам придется инвестировать в инфраструктуру и программные решения.

По оценкам экспертов, на первом этапе новый формат вряд ли станет массовым и будет применяться ограниченно — в рамках пилотного проекта и для отдельных категорий клиентов.

Ранее сообщалось, что жители села Тугозвоново в Шипуновском районе теперь могут пользоваться банковскими услугами, не выезжая из населенного пункта. С 12 февраля в селе начал работать мобильный офис. Теперь сотрудники финансовой организации приезжают в Тугозвоново раз в месяц и предоставляют жителям необходимые банковские услуги.