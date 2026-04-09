В России банки будут обслуживать клиентов по видеосвязи и просить подмигивать
В Национальном совете финансового рынка рассчитывают, что пилотный проект может быть запущен в ближайшее время
09 апреля 2026, 08:13, ИА Амител
В России могут появиться банковские услуги, которые будут оформляться полностью дистанционно — через видеосвязь. Регулятор рассматривает возможность запуска специального правового режима, который позволит открывать счета и заключать договоры без визита в офис.
Как сообщают "Ведомости", Центральный банк России прорабатывает экспериментальный правовой режим (ЭПР), в рамках которого банки смогут обслуживать новых клиентов удаленно. Сейчас инициатива находится на стадии согласования с профильными ведомствами и контрольными органами. В Национальном совете финансового рынка рассчитывают, что пилотный проект может быть запущен в ближайшее время.
Предполагается, что ключевым элементом станет идентификация клиента по видеосвязи. Для подтверждения личности банки смогут использовать различные методы: например, попросить пользователя моргнуть, кивнуть или произнести кодовую фразу. При этом запись такого сеанса будет сохраняться не менее пяти лет.
Эксперты отмечают, что подобный формат связан с повышенными рисками мошенничества. В НСФР считают, что для снижения угроз необходимо использовать проверенные, в том числе отечественные цифровые платформы. Отдельное внимание уделяется разработке надежных механизмов идентификации, которые позволят минимизировать возможность подмены личности при операциях с высоким уровнем риска.
В то же время у инициативы есть и практические преимущества. Она может быть востребована у клиентов, находящихся за пределами страны или в удаленных регионах, где доступ к банковским офисам ограничен. Для самих банков, особенно небольших, это шанс сократить расходы на открытие новых отделений.
Однако внедрение технологии потребует дополнительных затрат. Для крупных игроков, уже использующих дистанционное обслуживание и биометрию, расходы будут незначительными, тогда как небольшим банкам придется инвестировать в инфраструктуру и программные решения.
По оценкам экспертов, на первом этапе новый формат вряд ли станет массовым и будет применяться ограниченно — в рамках пилотного проекта и для отдельных категорий клиентов.
Ранее сообщалось, что жители села Тугозвоново в Шипуновском районе теперь могут пользоваться банковскими услугами, не выезжая из населенного пункта. С 12 февраля в селе начал работать мобильный офис. Теперь сотрудники финансовой организации приезжают в Тугозвоново раз в месяц и предоставляют жителям необходимые банковские услуги.
08:21:33 09-04-2026
08:26:30 09-04-2026
С развитием ИИ вот интересно, что ещё банки могут заставлять делать своих клиентов?)))
08:37:19 09-04-2026
ВВП (08:26:30 09-04-2026) С развитием ИИ вот интересно, что ещё банки могут заставлять... Привстать на одно колено, иначе как или поклон и не так понять можно..
09:35:56 09-04-2026
09:00:17 09-04-2026
ИИ с легкостью выполнит любую просьбу банка: и мигнет, и кивнёт. А вот какая-нибудь бабулька может и не сообразит, что от неё требуют.
09:21:02 09-04-2026
09:30:36 09-04-2026
Щас для ИИ это вообще не проблема, в реальном времени заменит лицо мошенника на лицо и голос какой нибудь бабули, и помигает, и головой покрутит.
09:45:05 09-04-2026
Гость (09:30:36 09-04-2026) Щас для ИИ это вообще не проблема, в реальном времени замени... Банки опоздали с таким предложением лет на десять)))
10:40:04 09-04-2026
Вводите уже сразу через спутники, из окна подмигивать можно, а то интернет в России деградирует.
10:52:12 09-04-2026
Ну все приплыли, мошенники радуются. ИИ сформирует все что налдо. Блин, там походу лобби какое-то с ними в связке. Теперь деньги уйдут, а клиенту скажут, ты же сам помигнул