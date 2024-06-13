Медианные зарплаты айтишников выросли до 244 тысяч рублей в месяц
Больше всего стали зарабатывать разработчики 1С
13 июня 2024, 14:15, ИА Амител
Программистка / Источник фото: unsplash.com
Зарплаты айтишников в России выросли на 15% за два года и в медианном выражении достигли 244 тысяч рублей в месяц.
Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные банка "Точка".
Больше всего стали зарабатывать разработчики 1С, у которых относительно 2022-го оклад поднялся на 46%. В то же время чаще всего заработная плата увеличивалась у системных аналитиков – примерно каждые пять месяцев.
Рост связывают с инфляцией и повышением спроса на IT-специалистов.
14:35:06 13-06-2024
подтверждаю, тк я айтишник. в хорошие месяцы до 300 000 доход. Но это люкс-профи выплаты. обычная админка от 80, с нагрузкой + техника офиса от 120, коррекция защиты и шифрование и разные "вылазки" авторские коды...это да, это уже от 180. Такой профи редко младше 25 лет
19:04:34 13-06-2024
А теперь пусть специалист скажет, сколько надо на город супер крутых спецов по 1с? За глаза хватает более-менее сообразительных людей, которым платят за лошадиную работу 70-90 штук.
15:26:27 13-06-2024
Ну вот и есть куда стремиться детям
17:56:16 13-06-2024
Гость (15:26:27 13-06-2024) Ну вот и есть куда стремиться детям... не, там головой работать надо, они в блогеры пойдут.
17:18:09 13-06-2024
Вот кому на Руси жить хорошо...)
18:36:54 13-06-2024
Медианная)) по Русски можно назвать реальную, а не эту медианную чушь.
21:25:24 13-06-2024
Примерно так и есть. Друг кодить на С в Сбере, ЗП 320 т.р.
Я пишу веб на Питоне в госконторе. ЗП 160 т.р.
01:22:31 14-06-2024
За какой хрен??????Что то я не слышал о программах мирового значения разработанными ими????????Только Касперский.