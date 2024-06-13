Медианные зарплаты айтишников выросли до 244 тысяч рублей в месяц

Больше всего стали зарабатывать разработчики 1С

13 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Программистка / Источник фото: unsplash.com

Зарплаты айтишников в России выросли на 15% за два года и в медианном выражении достигли 244 тысяч рублей в месяц.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные банка "Точка".

Больше всего стали зарабатывать разработчики 1С, у которых относительно 2022-го оклад поднялся на 46%. В то же время чаще всего заработная плата увеличивалась у системных аналитиков – примерно каждые пять месяцев.

Рост связывают с инфляцией и повышением спроса на IT-специалистов.