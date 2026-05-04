ВТБ и Почта Банк завершили объединение

04 мая 2026, 18:00, ИА Амител

Офис ВТБ в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка. После интеграции сеть объединенного банка стала крупнейшей в России: она включает 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений. Сегодня банк представлен в 13 тыс. городов и сел во всех 89 регионах страны.

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал объединение с Почта Банком одним из самых масштабных интеграционных проектов последних лет.

"Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны — независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке", – заявил топ-менеджер.

Интеграция шла поэтапно с начала 2025 года. Сначала банки объединили сети банкоматов. Затем продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка.

Позже в отделениях Почты России начали работать 23 тыс. представителей ВТБ. Они помогают оформлять продукты и подключать сервисы банка.

Совместно с Социальным фондом России банк также организовал бесшовный перевод пенсий. С января 2026 года ВТБ стал оператором Пушкинской карты. Сейчас клиентам уже выдали более 6,5 млн таких карт.

Кроме того, ВТБ завершил ребрендинг сети офисов, а также банкоматов, объединенная сеть которых насчитывает 19 тыс. устройств.