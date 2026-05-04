Реализация подобного сценария фактически означала бы прямое военное вторжение на территорию РФ и могла бы привести к масштабной эскалации

04 мая 2026, 18:02, ИА Амител

Космодром / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сообщения о подготовке спецназа США к нападению на российские космодромы могут быть частью политической стратегии, направленной на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Вероятность реальной атаки американского спецназа на космодромы РФ крайне низка, утверждает военный эксперт Юрий Кнутов в интервью "Газете.Ru".

По мнению аналитика, вторжение американского спецназа на российскую территорию ознаменовало бы начало третьей мировой войны.

«Это скорее информационный вброс, призванный проверить нашу реакцию и осложнить взаимоотношения с США. Американцы якобы готовятся к вторжению на территорию России, что должно насторожить нас и, возможно, вызвать определенные действия. Я считаю, что это скорее политическая акция, чем реальная военная угроза», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в переговорах России, США и Украины наступила пауза.