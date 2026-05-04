Сообщения о планах атаки спецназа США на российские космодромы назвали фейковыми

Реализация подобного сценария фактически означала бы прямое военное вторжение на территорию РФ и могла бы привести к масштабной эскалации

04 мая 2026, 18:02, ИА Амител

Космодром / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сообщения о подготовке спецназа США к нападению на российские космодромы могут быть частью политической стратегии, направленной на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Вероятность реальной атаки американского спецназа на космодромы РФ крайне низка, утверждает военный эксперт Юрий Кнутов в интервью "Газете.Ru".

По мнению аналитика, вторжение американского спецназа на российскую территорию ознаменовало бы начало третьей мировой войны.

«Это скорее информационный вброс, призванный проверить нашу реакцию и осложнить взаимоотношения с США. Американцы якобы готовятся к вторжению на территорию России, что должно насторожить нас и, возможно, вызвать определенные действия. Я считаю, что это скорее политическая акция, чем реальная военная угроза», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в переговорах России, США и Украины наступила пауза.

Комментарии 4

Гость

18:20:00 04-05-2026

"Сообщения о подготовке спецназа США к нападению на российские космодромы могут быть частью политической стратегии, направленной на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Вероятность реальной атаки американского спецназа на космодромы РФ крайне низка, утверждает военный эксперт Юрий Кнутов"-------------- Кто распускает этот фейк - Юрий Кнутов?Н

Гость

18:28:39 04-05-2026

Назвали, или они являются таковыми фактически?

Гость

23:17:54 04-05-2026

"Горбатый" не без цели кем-то "лепится":
Взорвать планету, видимо, не терпится!?

Гость

06:50:20 05-05-2026

Гость (23:17:54 04-05-2026) "Горбатый" не без цели кем-то "лепится":Взорвать планету... Наш мишутка постоянно подливает пугалки про взрыв планеты.

