Сообщения о планах атаки спецназа США на российские космодромы назвали фейковыми
Реализация подобного сценария фактически означала бы прямое военное вторжение на территорию РФ и могла бы привести к масштабной эскалации
04 мая 2026, 18:02, ИА Амител
Сообщения о подготовке спецназа США к нападению на российские космодромы могут быть частью политической стратегии, направленной на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Вероятность реальной атаки американского спецназа на космодромы РФ крайне низка, утверждает военный эксперт Юрий Кнутов в интервью "Газете.Ru".
По мнению аналитика, вторжение американского спецназа на российскую территорию ознаменовало бы начало третьей мировой войны.
«Это скорее информационный вброс, призванный проверить нашу реакцию и осложнить взаимоотношения с США. Американцы якобы готовятся к вторжению на территорию России, что должно насторожить нас и, возможно, вызвать определенные действия. Я считаю, что это скорее политическая акция, чем реальная военная угроза», — подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что в переговорах России, США и Украины наступила пауза.
18:20:00 04-05-2026
"Сообщения о подготовке спецназа США к нападению на российские космодромы могут быть частью политической стратегии, направленной на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Вероятность реальной атаки американского спецназа на космодромы РФ крайне низка, утверждает военный эксперт Юрий Кнутов"-------------- Кто распускает этот фейк - Юрий Кнутов?Н
18:28:39 04-05-2026
Назвали, или они являются таковыми фактически?
23:17:54 04-05-2026
"Горбатый" не без цели кем-то "лепится":
Взорвать планету, видимо, не терпится!?
06:50:20 05-05-2026
Гость (23:17:54 04-05-2026) "Горбатый" не без цели кем-то "лепится":Взорвать планету... Наш мишутка постоянно подливает пугалки про взрыв планеты.