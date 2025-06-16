Зеленый центр Барнаула. Дизайнер рассказала, как благоустроят премиальный "Сахаров Парк"

Все элементы благоустройства продуманы до мелочей, чтобы создать ощущение гармонии и уюта, обеспечивая комфорт для жизни и отдыха

16 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ4eJXz

"Сахаров Парк" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Совсем скоро в Барнауле появится жилой комплекс – "Сахаров Парк", который сочетает в себе не только премиальные резиденции, но и уникальный локальный ландшафт, спроектированный по современным стандартам дизайна. Главная идея проекта – жизнь в гармонии с природой. Это как купить квартиру не только с видом на парк, а прямо в парке. Концепцию благоустройства разработали в мастерской архитектуры и дизайна "Куб’А".

Основная идея – создать комплекс, который при наличии строгих геометрических линий будет пропитан природой, текстурами озеленения, рассказала руководитель мастерской Анна Нижегородцева. Территория благоустройства комплекса превышает 10 тысяч квадратных метров, из них почти треть – это газоны, разнотравье, крупномеры, кустарники.

"Сам образ парка – это ключевой образ территории, и это парк не традиционный, регулярный, а с сетью уютных широких дорожек под сенью сплетенных крон, под которыми будет комфортно прогуляться жителям комплекса. Это про природу, аромат и настроение, про природу, чуть более дикую, настоящую, естественную. Но при этом мы сохраняем ощущение чистоты и не перегружаем элементами благоустройства", – добавила Анна Нижегородцева.

Весомую долю в озеленении составят хвойные деревья. Горная сосна станет декоративным акцентом, создавая зеленый фон в любое время года – как летом, так и зимой. Геопластика территории, с ее холмами и перепадами, позволит разместить крупномерные деревья и создать многослойный ландшафт, который будет радовать глаз. Цвета, тени и ароматов добавят туи, ели, липы, яблони, сирень и гортензии.

Тщательно продумано и зонирование территории. Для жителей "Сахаров Парка" будет несколько вариантов прогулочных маршрутов, включая центральную аллею и извилистые дорожки с разным типом мощения брусчаткой из натурального камня. Внутренний двор будет закрытым от посторонних.

"Каждая дорожка и тропинка имеет свой смысл и назначение: здесь есть где почитать в тишине, неспешно прогуляться с детскими колясками или просто посидеть на газоне под раскидистым хвойным деревом. Подсветка территории выполнена разными уровнями: невысокие элементы подчеркивают озеленение, средние элементы – для освещенности и акцентные подсветки декоративных элементов", – добавила руководитель "Куб’А".

Особенной территорию сделают и уникальные, статусные скульптуры в бронзе и металле. И, конечно, здесь появится детская площадка и воркаут-зона. Как это будет – смотрите в виртуальном туре.

"Сахаров Парк" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Социалистический пр., д. 109

Тел. (3852) 570-777

Сайт: saharovpark.ru

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ИП Андреева Елена Александровна

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