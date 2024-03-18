Женщине из Барнаула, которая пыталась порвать книгу избирателей, может грозить 5 лет

Об этом заявил представитель Центра общественного наблюдения за выборами

18 марта 2024, 16:00, ИА Амител

Жительница Барнаула попыталась порвать книгу избирателей на выборах президента/ Фото: Центр общественного наблюдения в Барнауле

Жительнице Барнаула, которая на избирательном участке № 162 на ул. Юрина, 203, попыталась порвать книгу избирателей, может грозить до пяти лет колонии. Об этом журналистам рассказал глава Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексей Чесноков.

По его информации, сейчас в инциденте, который стал самым резонансным в регионе за время проведения выборов, разбираются правоохранительные органы.

"Из того, что мы видим, здесь налицо состав 141-й статьи Уголовного кодекса "Воспрепятствование реализации избирательных прав граждан". По этой статье женщине может грозить до пяти лет. Впрочем, есть вероятность, что статья будет не такой суровой. В данном случае имел место эмоциональный поступок человека", – отметил Алексей Чесноков.

Инцидент произошел в последний день голосования, 17 марта. Алексей Чесноков рассказал, что гражданка пыталась руками порвать "документы, связанные с реализацией прав граждан" и посмотреть данные других избирателей. Испортить журналы ей не удалось, но попытка нарушения режима персональных данных была зафиксирована.

Алексей Чесноков добавил, что это был самый резонансный инцидент за время трехдневного голосования на выборах президента. В этом году общественники старались фиксировать нарушения и не обращаться в правоохранительные органы. Однако в случае с участком на улице Юрина избежать этого было невозможно.

В общей сложности на прошедших выборах члены ЦОН выявили 40 нарушений. Из них 22 – незаконная агитация в соцсетях.

Отметим, по итогам обработки 98% бюллетеней за главу государства проголосовали 87,34% избирателей. В Алтайском крае президент смог заручиться поддержкой почти 900 тысяч человек, или 84,88% тех, кто принял участие в голосовании. Это рекордный показатель по количеству поддержавших президента за всю историю выборов.