НОВОСТИПолитика

Женщине из Барнаула, которая пыталась порвать книгу избирателей, может грозить 5 лет

Об этом заявил представитель Центра общественного наблюдения за выборами

18 марта 2024, 16:00, ИА Амител

Жительница Барнаула попыталась порвать книгу избирателей на выборах президента/ Фото: Центр общественного наблюдения в Барнауле
Жительница Барнаула попыталась порвать книгу избирателей на выборах президента/ Фото: Центр общественного наблюдения в Барнауле

Жительнице Барнаула, которая на избирательном участке № 162 на ул. Юрина, 203, попыталась порвать книгу избирателей, может грозить до пяти лет колонии. Об этом журналистам рассказал глава Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексей Чесноков.

По его информации, сейчас в инциденте, который стал самым резонансным в регионе за время проведения выборов, разбираются правоохранительные органы.

"Из того, что мы видим, здесь налицо состав 141-й статьи Уголовного кодекса "Воспрепятствование реализации избирательных прав граждан". По этой статье женщине может грозить до пяти лет. Впрочем, есть вероятность, что статья будет не такой суровой. В данном случае имел место эмоциональный поступок человека", – отметил Алексей Чесноков.

Инцидент произошел в последний день голосования, 17 марта. Алексей Чесноков рассказал, что гражданка пыталась руками порвать "документы, связанные с реализацией прав граждан" и посмотреть данные других избирателей. Испортить журналы ей не удалось, но попытка нарушения режима персональных данных была зафиксирована.

Алексей Чесноков добавил, что это был самый резонансный инцидент за время трехдневного голосования на выборах президента. В этом году общественники старались фиксировать нарушения и не обращаться в правоохранительные органы. Однако в случае с участком на улице Юрина избежать этого было невозможно.

В общей сложности на прошедших выборах члены ЦОН выявили 40 нарушений. Из них 22 – незаконная агитация в соцсетях.

Отметим, по итогам обработки 98% бюллетеней за главу государства проголосовали 87,34% избирателей. В Алтайском крае президент смог заручиться поддержкой почти 900 тысяч человек, или 84,88% тех, кто принял участие в голосовании. Это рекордный показатель по количеству поддержавших президента за всю историю выборов.

Выборы президента России / Фото: amic.ru

Общественники рассказали, какие нарушения были на выборах президента на Алтае

По словам наблюдателя Алексея Чеснокова, на выборах было все по-честному
НОВОСТИПолитика

выборы
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:16:38 18-03-2024

Это ей грозит срок,который могут дать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:50 18-03-2024

Трудящиеся в отчаянии. Жалко бабёшку.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:06 18-03-2024

Помурыжат да отпустят.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:00 18-03-2024

То есть тетка хотела посмотреть книгу, а у неё стали отбирать и повредили страницы? А что, есть закон, запрещающий брать книгу в руки избирателям?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:24:36 19-03-2024

Гость (18:24:00 18-03-2024) То есть тетка хотела посмотреть книгу, а у неё стали отбират... Это такой никчёмный юмор или реально настолько глуп?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

12:35:22 19-03-2024

Представьте, что будет на сл. выборах?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров