Житель Барнаула вошел в число лучших дикторов России

Роман Негмеджанов стал финалистом Премии дикторов имени Юрия Левитана

23 декабря 2025, 13:25, ИА Амител

Роман Негмеджанов / Фото: соцсети Романа

Финал и церемония награждения первой Национальной премии имени Юрия Левитана в области речевого искусства прошла в Москве. В топ-10 в номинации "Лучший закадровый голос" вошел и барнаулец Роман Негмеджанов. Барнаулец обошел тысячи других конкурсантов.

«Выход в финальную десятку лучших дикторов страны – это хорошая возможность оценить свой творческий потенциал и получить важную обратную связь, нужный вектор для развития. И, конечно, это шанс познакомиться с величайшими представителями нашей индустрии, пока есть такая возможность», – пояснил Роман.

Среди учителей, на кого равнялся в своей работе барнаулец, он выделил советского диктора Анну Шатилову и знаменитого директора Всесоюзного радио Илью Прудовского,который работал с Юрием Левитаном, учился у него.

Что касается Романа, то профессиональный диктор живет и работает в Барнауле. Его голос звучит в социальных роликах, в известной федеральной рекламе, в приложениях для медитаций, в документальных фильмах. Роман также является креативным продюсером ежегодного Всероссийского слета дикторов. В частности, он активно сотрудничает с FM-Продакшн. Кроме того, является официальным голосом Wildberries в рекламе на телевидении.

Национальная премия имени Юрия Левитана – первая в России профессиональная награда для дикторов. Главная цель – укрепить престиж профессии и сохранить нормы русского произношения на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и, как следствие, технологий синтеза речи.

Роман с наградой

В конкурсе принимали участие дикторы, актеры дубляжа и озвучки, радиоведущие и исполнители аудиокниг – все, кто работает голосом у микрофона. В жюри Национальной премии – легендарный диктор Центрального телевидения Анна Шатилова, актер театра и кино Сергей Чонишвили, актриса дубляжа, создатель Союза дикторов Ольга Зубкова и другие профи, к которым прислушиваются во всех смыслах этого слова.