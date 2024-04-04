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Жителей Алтайского края предупредили о начале сезона клещей

Пострадали уже три человека

04 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com
Клещ / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае стартовал сезон клещей, предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 2 апреля в крае зарегистрировали три случая присасывания этих членистоногих. Все пострадавшие — из Бийска и Барнаула. Среди них два ребенка, одного из которых клещ укусил на отдыхе в Горном Алтае.

Пик активности клещей прогнозируется в мае, однако риск пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года, добавили в ведомстве.

Ранее рассказали, куда обращаться в случае укуса клеща.

Алтайский край Сезон клещей

Комментарии 3

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Гость

15:13:12 04-04-2024

Нужно выпустить одежду с содержанием дёгтя. Клещей с каждым годом больше, а заниматься ими не хотят.

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Гость

15:42:43 04-04-2024

Дык а чо? Они не утонули?

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Гость

19:22:21 04-04-2024

Гость (15:42:43 04-04-2024) Дык а чо? Они не утонули?... Они нас всех переживут

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