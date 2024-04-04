Жителей Алтайского края предупредили о начале сезона клещей

Пострадали уже три человека

04 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае стартовал сезон клещей, предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 2 апреля в крае зарегистрировали три случая присасывания этих членистоногих. Все пострадавшие — из Бийска и Барнаула. Среди них два ребенка, одного из которых клещ укусил на отдыхе в Горном Алтае.

Пик активности клещей прогнозируется в мае, однако риск пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года, добавили в ведомстве.

Ранее рассказали, куда обращаться в случае укуса клеща.