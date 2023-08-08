Жители десятков домов в Барнауле остались без горячей воды. Список адресов

Подачу ресурса ограничили до полуночи

08 августа 2023, 10:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Несколько десятков многоквартирных домов отключили от горячей воды в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Из-за аварии на теплосети у здания по адресу проспект Ленина, 116, горячую воду отключили для жителей 23 многоквартирных домов в центре города. Ограничение на подачу ресурса продлится до полуночи. Специалисты и техника работают над решением проблемы.

Также ограничили подачу горячей воды в 47 многоквартирных домах в Индустриальном районе. Это необходимо для демонтажа заглушек на трубопроводах в районе ул. Попова, 39.