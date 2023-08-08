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Жители десятков домов в Барнауле остались без горячей воды. Список адресов

Подачу ресурса ограничили до полуночи

08 августа 2023, 10:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Несколько десятков многоквартирных домов отключили от горячей воды в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Из-за аварии на теплосети у здания по адресу проспект Ленина, 116, горячую воду отключили для жителей 23 многоквартирных домов в центре города. Ограничение на подачу ресурса продлится до полуночи. Специалисты и техника работают над решением проблемы.

Также ограничили подачу горячей воды в 47 многоквартирных домах в Индустриальном районе. Это необходимо для демонтажа заглушек на трубопроводах в районе ул. Попова, 39.

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 2

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Гость

11:13:17 08-08-2023

Адрес из списка Ленина 129 не существует, дом снесен уже более года назад.

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Гость

14:55:01 09-08-2023

Гость (11:13:17 08-08-2023) Адрес из списка Ленина 129 не существует, дом снесен уже бол... Матросова 10 в списке нет, и воды тоже.

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