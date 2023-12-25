НОВОСТИПолитика

Жительница Барнаула во время ссоры зарезала мужа

Поводом для поножовщины стала бытовая ссора

25 декабря 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

35-летняя жительница Барнаула предстанет перед судом за убийство. Об этом сообщили в региональном СК.

В квартире, расположенной в Индустриальном районе, между женщиной и ее мужем произошла бытовая ссора. Супруги в этот момент были в состоянии опьянения.

В ходе конфликта женщина взяла нож и ударила мужчину в грудь. От полученной травмы пострадавший скончался.

"Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы", – сказано в сообщении СК.

Уголовное дело на женщину возбудили по статье 105 УК РФ "Убийство".

Барнаул Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
Элен без ребят

05:58:53 26-12-2023

синька- зло!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров