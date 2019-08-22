В России отмечают День Государственного флага. Что это за праздник?

22 августа в России отмечают День Государственного флага. По всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные российскому триколору. В этот день особое внимание уделяют истории нашей страны и ее символике. В 2019 году День Государственного флага будут отмечать в 25-й раз. Рассказываем, что это за праздник и почему его отмечают именно сейчас.
Бело-сине-красный триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые его подняли на первом русском военном корабле "Орел", во времена царствования Алексея Михайловича. Но исследователи пока еще спорят, в каком порядке были скомбинированы цвета флага. Законным же "отцом" российского флага историки считают Петра I. Император издал указ, по которому все русские торговые суда плавали под бело-сине-красным флагом. Изначально этот символ прочно ассоциировался с флотом. На сушу он "перекочевал" в связи со значимыми географическими открытиями русских мореплавателей.
Официально бело-сине-красный триколор был утвержден как государственный символ России в 1896 году. До этого в Российской империи официальным считался черно-желто-белый флаг.
В советской России от использования триколора отказались. Более 70 лет – до 1991 года – официальным флагом считался красный стяг с серпом и молотом.
Российский флаг постоянно поднят на зданиях администрации президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства РФ, Конституционного и Верховного судов, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Центрального банка, Счетной палаты, резиденции уполномоченного по правам человека в РФ, Центральной избирательной комиссии.
Триколор также украшает здания всех федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Флаг ежедневно поднимается во всех воинских частях страны.
Комментарии
В этот день особое внимание уделяют истории нашей страны и ее символике
а то, Лебединое озеро по всем телеканалам еще не забыли...
белый – цвет свободы и независимости
вон оно как - значит легкоатлеты рф свободны и независимы...