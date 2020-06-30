В алтайском ковидном госпитале обнаружили мужчину с признаками суицида. Число зараженных стремительно приближается к четырем тысячам, а барнаульцы заполонили в будни летние кафе. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 3985 заболевших, в том числе 399 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 31 случай инфицирования,
- в Бийске – 13,
- в Тальменском районе – 9,
- в Михайловском районе – 7,
- в Рубцовске – 3,
- в Егорьевском районе – 2,
- в Заринске, Алтайском, Зональном, Косихинском, Красногорском, Локтевском, Первомайском, Ребрихинском, Солонешенском, Усть-Пристанском и Петропавловском районах – по 1.
За период пандемии выздоровели 2874 пациента. В тяжелом состоянии находятся 86 человек, а к ИВЛ подключены 29 заболевших.
Еще четыре пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае.
По данным оперативного штаба на 30 июня, подтвердилось в общей сложности 76 летальных исходов среди инфицированных.
В 34 случаях пациенты умерли от COVID-19, в 39 случаях указаны "иные причины смерти". Три случая все еще находятся на экспертизе.
В реанимации ковидного госпиталя Рубцовска обнаружили тело 58-летнего мужчины с признаками суицида. Следственный комитет проводит проверку.
По данным следствия, мужчину, зараженного коронавирусом, доставили в Рубцовск из Горняка. Течение болезни у него осложнялось наличием онкозаболевания. Врачи решили перевезти пациента в Барнаул. Однако спустя некоторое время медики обнаружили пациента мертвым. Предсмертной записки рядом не было.
После проверки следовали примут процессуальное решение.
В Алтайском крае к оказанию плановой медицинской помощи приступили шесть центральных районных больниц. Среди них Алейская ЦРБ, Шипуновская ЦРБ, Ельцовская ЦРБ, Косихинская ЦРБ, Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева, а также Красногорская ЦРБ.
Решение о работе летних кафе с 27 июня барнаульцы восприняли "на ура". И в первые же дни популярные заведения оказались заполнены (даже в рабочее время).
Кстати, никаких объявлений и предупреждений о соблюдении дистанции в летних верандах корреспонденты amic.ru не заметили. Только персонал бегает в масках.
Что происходит в летних кафе — смотрите в фоторепортаже amic.ru.
У 13 членов участковых избирательных комиссий Алтайского края, предположительно, выявили коронавирусную инфекцию, сообщила "Тайга.инфо" со ссылкой на главу регионального избиркома Ирину Акимову. Произошло это еще до голосования.
По словам Акимовой, после выявления COVID-19 инфицированных заменили на людей из резервного состава.
Аналогичная ситуация зафиксирована в Омской области. Там коронавирус выявили у 17 членов УИКов.
Пока ни один бассейн или пляж в Алтайском крае соответствующего документа от ведомства не получил, а заявку подал только один объект, сказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Надзорный орган будет контролировать работу турбаз и кафе, которым разрешили работать на верандах. В случае выявления нарушений жителей региона просят направлять соответствующие обращения в Роспотребнадзор. После этого сотрудники проведут внеплановые проверки.
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- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно,
- как проходит голосование по Конституции в Алтайском крае.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
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О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- будет ли 1 июля выходным и кому в этот день заплатят в двойном размере?
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
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- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
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