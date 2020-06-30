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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 93

, ИА "Амител"
Главное за 30 июня
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В алтайском ковидном госпитале обнаружили мужчину с признаками суицида. Число зараженных стремительно приближается к четырем тысячам, а барнаульцы заполонили в будни летние кафе. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае на 30 июня?

76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 3985 заболевших, в том числе 399 детей.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле зафиксировали 31 случай инфицирования,
  • в Бийске – 13,
  • в Тальменском районе – 9,
  • в Михайловском районе – 7,
  • в Рубцовске – 3,
  • в Егорьевском районе – 2,
  • в Заринске, Алтайском, Зональном, Косихинском, Красногорском, Локтевском, Первомайском, Ребрихинском, Солонешенском, Усть-Пристанском и Петропавловском районах – по 1.

За период пандемии выздоровели 2874 пациента. В тяжелом состоянии находятся 86 человек, а к ИВЛ подключены 29 заболевших.

2
Четыре летальных случая

Еще четыре пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае.

По данным оперативного штаба на 30 июня, подтвердилось в общей сложности 76 летальных исходов среди инфицированных.

В 34 случаях пациенты умерли от COVID-19, в 39 случаях указаны "иные причины смерти". Три случая все еще находятся на экспертизе.

3
Суицид в ковидном госпитале?

В реанимации ковидного госпиталя Рубцовска обнаружили тело 58-летнего мужчины с признаками суицида. Следственный комитет проводит проверку. 

По данным следствия, мужчину, зараженного коронавирусом, доставили в Рубцовск из Горняка. Течение болезни у него осложнялось наличием онкозаболевания. Врачи решили перевезти пациента в Барнаул. Однако спустя некоторое время медики обнаружили пациента мертвым.  Предсмертной записки рядом не было. 

После проверки следовали примут процессуальное решение.

4
Больницы заработали. Но не все

В Алтайском крае к оказанию плановой медицинской помощи приступили шесть центральных районных больниц. Среди них Алейская ЦРБ, Шипуновская ЦРБ, Ельцовская ЦРБ, Косихинская ЦРБ, Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева, а также Красногорская ЦРБ.

5
Барнаульцы заполонили летние кафе

Решение о работе летних кафе с 27 июня барнаульцы восприняли "на ура". И в первые же дни популярные заведения оказались заполнены (даже в рабочее время).

Кстати, никаких объявлений и предупреждений о соблюдении дистанции в летних верандах корреспонденты amic.ru не заметили. Только персонал бегает в масках.

Что происходит в летних кафе — смотрите в фоторепортаже amic.ru.

 

6
Зараженные в УИК?

У 13 членов участковых избирательных комиссий Алтайского края, предположительно, выявили коронавирусную инфекцию, сообщила "Тайга.инфо" со ссылкой на главу регионального избиркома Ирину Акимову. Произошло это еще до голосования. 

По словам Акимовой, после выявления COVID-19 инфицированных заменили на людей из резервного состава.

Аналогичная ситуация зафиксирована в Омской области. Там коронавирус выявили у 17 членов УИКов. 

7
Бассейны турбаз не могут работать без разрешения
Турбазам открыться разрешили с 27 июня. А вот бассейны, которые находятся на территориях этих туркомплексах, могут работать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения от Роспотребнадзора.

Пока ни один бассейн или пляж в Алтайском крае соответствующего документа от ведомства не получил, а заявку подал только один объект, сказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Надзорный орган будет контролировать работу турбаз и кафе, которым разрешили работать на верандах. В случае выявления нарушений жителей региона просят направлять соответствующие обращения в Роспотребнадзор. После этого сотрудники проведут внеплановые проверки.

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 30 июня:

Дистанционное обучение в Алтайском крае с 1-го сентября. Введут или нет?
В избиркоме Барнаула рассказали о безопасности процедуры голосования
Как упала зарплата в Алтайском крае за первый месяц самоизоляции?
"Мы — особенные": что думают одиннадцатиклассники о своем "коронном" выпуске
Не надо "нянчиться". Девелоперы предлагают "продавать" дома-долгострои в Барнауле

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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