Не надо "нянчиться". Девелоперы предлагают "продавать" дома-долгострои в Барнауле

Дольщики четырех домов-долгостроев в Барнауле уже несколько лет не могут дождаться ключей от квартир. У застройщиков нет денег на завершение работ, а банки не дают кредиты. Крупные девелоперы города предлагают банкротить такие организации, а дома достраивать на средства государственного фонда. В краевом минстрое возражают: если организация развалится, сотни человек останутся без работы. Да и портить официальную статистику чиновники не хотят.

"Зачем уговаривать?"

"По ряду проектов есть значительное нарушение первоначальных сроков строительства. Особо острая ситуация сложилась с домами по ул. 80 Гвардейской Дивизии, 52, пр. Ленина, 195а, и ул. Партизанская, 76, апарт-отеля на ул. Шумакова, 21", – рассказала заместитель руководителя госинспекции Ольга Дерявская во время круглого стола с застройщиками 25 июня.

Сроки сдачи эти домов переносили несколько раз. Однако официально проблемным из четырех признан лишь один объект, остальные юридически чисты. Компании объясняют сложности отсутствием денег на завершение стройки. Мол, квартиры не продаются, банки кредиты не дают, дольщики просят рассрочку, а потом не платят.

Судьба этих долгостроев вызывает серьезные опасения у властей. По словам Дерявской, сейчас инспекторы работают с каждым застройщиком индивидуально: проводят встречи, заседания рабочих групп, составляют планы-графики. Для дома на ул. 80 Гвардейской Дивизии, 52, инспекция даже искала инвестора, который бы согласился забрать долгострой у компании "Дельта" и завершить его. Пока не нашла. А потому 45 дольщиков, вложивших в проект деньги, второй год не могут дождаться своих квартир.

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин уверен: "нянчиться" с такими девелоперами не надо. Если они не могут сдать объекты, то организацию нужно признавать банкротом. В этом случае дома достроят другие компании, которым заплатит федеральный фонд дольщиков*.

"Зачем уговаривать застройщика на пр. Ленина, 195а, продолжать работы? Если он банкрот – банкротьте его, выносите объект на достройку. Здесь достаточно строительных организаций, которые готовы за нормальные деньги завершить работы. А сейчас получается так: кто добровольно пошел достраивать, он хороший, все остальные плохие. Сейчас Комяков (Андрей Комяков, руководитель компании "Строительная преспектива" — прим.ред), ввязался в достройку дома на Павловском тракте, 291. У него лишние ресурсы что ли? Мы все сейчас законно отчисляем деньги страховым компаниям, в фонд дольщиков. Давайте решать такие проблемы этим путем", – предлагает Александр Мишустин.

Помогать, а не убивать

"Нормальные деньги" – это те, что девелоперу, согласившемуся достроить проблемный объект, переведет фонд дольщиков. Барнаульские застройщики, которые еще не перешли на проектное финансирование, а возводят жилье на средства дольщиков (таких домов в городе 62), обязаны отчислять в этот фонд 1,2% от стоимости каждой проданной квартиры. И так поступают компании 40 регионов страны. По закону дольщики всех этих территорий могут воспользоваться средствами фонда. Но алтайские компании возмущены, что пока их деньги уходят на строительство домов в других регионах, а барнаульские застройщики не могут помочь "своим" дольщикам.

"Алтайский край сейчас является "донором": наши строители в фонд деньги платят, а пользуются другие регионы. Видимо, они там нужнее", – указывает исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Региональный министр строительства Иван Гилев подчеркивает: чтобы использовать деньги фонда на завершение проблемного дома, застройщика должны признать банкротом. Это самое главное и спорное условие при работе с деньгами фонда.

Алтайские чиновники банкротить компании не хотят, ведь за каждой организацией стоят десятки и сотни сотрудников. Да и если застройщика признают недееспособным, дом автоматически окажется проблемным. Алтайский край портить статистику не хочет, сейчас у нас один из лучших показателей в стране: в регионе официально признаны проблемными четыре дома с пострадавшими дольщиками. Один находится в Барнауле (апарт-отеля на ул. Шумакова, 21), один в – Новоалтайске, два в – Белокурихе.

Поэтому региональные чиновники считают, что застройщикам нужно помогать (пусть помощь и сводится к рабочим группам и поискам инвесторов), а не "убивать" их. Но, по словам министра, деньги фонда регион все же использует.

"В Алтайском крае ситуация с дольщиками одна из лучших в стране. С этим фондом мы работаем по дому в Новоалтайске (ул. ЮжСиба, 52а — прим.ред), там на застройщика заведено уголовное дело. Если, не дай бог, дойдет до Ленина, 195а, мы будем работать с фондом. Но лучше этот и другие дома достраивать силами застройщиков, им нужно помогать", – уверен министр.

Что известно про дома-долгострои в Барнауле?

Сейчас в Барнауле строят 86 многоквартирных домов, из них 23 возводят с отставанием от первоначального графика на несколько месяцев. Но завершение четырех многоквартирников, о судьбе которых беспокоится инспекция, затянулось на несколько лет.

Дольщики дома на ул. Ленина, 195а, должны были получить квартиры осенью 2017 году. Покупатели даже выходили на пикет в начале июня, чтобы прилечь внимание к проблеме. Застройщик – ООО "ПР-Холдинг" – уверяет: он завершит дом, как только продаст оставшиеся квартиры. То же самое касается и другого проекта компании – дома на ул. Партизанской, 76.

Почти два года ждут квартир 45 дольщиков дома на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52. Застройщик ООО "ИСТК "Дельта" потратил деньги покупателей на другой объект. В результате средств на сдачу многоквартирника на Потоке не хватило и компания "забросила" проект.

Первым за семь лет официально проблемным домом в Барнауле стал апат-комплекс на ул. Шумакова, 21. Застройщик ООО "Сентябрь" рассчитывал сдать в 2017 году, затем – в 2019-ом. Но и к этому сроку здание не достроили. Из-за того, что компания в течение полгода не передавала в инспекцию информацию о новых сроках, объект внесли в реестр проблемных объектов.

Однако региональные застройщики предупреждают: строительная отрасль инертна, и кризис в ней наступает позднее, чем в остальных сферах. Девелоперы не исключают, что не все компании смогут его пережить, и в городе появятся новые дома-долгострои. А это значит, что к фонду дольщиков городу и краю, возможно, все-таки придется обращаться.

*Фонд защиты дольщиков – это публично-правовая компания, регулирующая отношения между застройщиками и дольщиками. В организации есть компенсационный фонд, который помогает обманутым покупателям. Если застройщика признают банкротом, дольщики могут привлечь другую компанию для завершения объекта (деньги ему переведет фонд). Обманутые покупатели могут также рассчитывать на денежную компенсацию из фонда, если их дом находится на этапе котлована. Сейчас бюджет фонда 18 млрд рублей.