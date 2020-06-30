Максимально безопасно. В избиркоме Барнаула рассказали о процедуре голосования

Риск заражения коронавирусом на избирательных участках в Барнауле во время голосования за поправки в Конституцию сведен к минимуму. Об этом сообщил amic.ru председатель муниципальной избирательной комиссии Барнаула Виталий Замаруев. Он подчеркнул, что все требования Роспотребнадзора и Центризбиркома РФ на участках исполняются в полной мере.

В частности, все избирательные участки обрабатывают дезинфицирующими средствами. А все члены участковой комиссии снабжены необходимым средствами индивидуальной защиты. Предусмотрены бесплатные маски и перчатки и для избирателей, пришедших проголосовать.

Виталий Замаруев напомнил, что в этом году голосование проводят как на избирательных участках, так и на придомовых территориях. И везде строго соблюдаются все правила безопасности.

При входе на участок гражданину предлагают продезинфицировать руки, надеть резиновые перчатки и маску. С помощью бесконтактного термометра измеряют температуру и, если все нормально, избиратель проходит в помещение, получает бюллетень, одноразовую ручку, проходит в кабинку или за ширму, выражает свое мнение и опускает бюллетень в урну для голосования. Покидает помещение гражданин через другой выход — чтобы минимизировать контакты с другими лицами, пояснил Замаруев.

А если температура повышена?

Если вдруг у человека, пришедшего на избирательный участок, термометр покажет температуру выше 37 градусов, ему предложат пройти в специальное помещение, так называемый "изолятор". Там его встретит медработник, который окажет необходимую медицинскую помощь.

Здесь же избиратель сможет и проголосовать. К нему зайдет член избирательной комиссии, облаченный в средства защиты, и принесет переносную урну для голосования.

Как голосовать на придомовой территории?

На придомовой территории для удобства граждан устанавливают палатки/шатры для голосования, где также предусмотрены два отдельных входа и выходы. Алгоритм голосования тот же, что и на обычном (стационарном) избирательном участке.

"Мы постарались сделать все таким образом, чтобы максимально обезопасить наших граждан от угрозы инфицирования. Даже ручки в этом году одноразовые — только для одного человека. Контакты с членами избирательных комиссий тоже отсутствуют. Все необходимые вещи для голосования избиратель получает бесконтактным способом", — пояснил Замаруев.

А может быть лучше из дома?

По словам председателя муниципальной избирательной комиссии Барнаула, сейчас очень многие жители Барнаула опасаются за свое здоровье и потому пользуются возможностью проголосовать из дома. Сделать это тоже просто: для этого нужно только подать заявку. Затем к гражданину приедет участковая комиссия в любое удобное для него время, и он проголосует на дому.

"Члены избирательной комиссии проходят тестирование на коронавирус и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Причем у них не только медицинские маски, но и защитные экраны. Гражданин, который голосует дома, получит в отдельном запакованном пакете также маску, перчатки и бюллетень для голосования. После волеизъявления он выносит бюллетень и опускает его сам в переносную урну. Никакого контакта с членами комиссии не происходит. Все максимально безопасно", — подчеркнул Замаруев.

За что и когда голосуем?

С 25 июня в Барнауле, как и во всей России началось голосование по поправкам в Конституцию. А жители столицы Алтайского края в этот же период еще и голосуют за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести".

Чтобы избежать очередей и минимизировать риск заражения COVID-19, процедуру голосования продлили на неделю: с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Избирательные участки работают с 8-00 до 20-00. Ознакомиться с адресами и графиками проведения выездного голосования на придомовых территориях, территориях общего пользования можно на официальном сайте города www.barnaul.org.

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