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Максимально безопасно. В избиркоме Барнаула рассказали о процедуре голосования

, ИА "Амител"
Проголосовать за поправки Конституцию можно как на избирательных участках, так и на придомовых территориях

Риск заражения коронавирусом на избирательных участках в Барнауле во время голосования за поправки в Конституцию сведен к минимуму. Об этом сообщил amic.ru председатель муниципальной избирательной комиссии Барнаула Виталий Замаруев. Он подчеркнул, что все требования Роспотребнадзора и Центризбиркома РФ на участках исполняются в полной мере.   

В частности, все избирательные участки обрабатывают дезинфицирующими средствами. А все члены участковой комиссии снабжены необходимым средствами  индивидуальной защиты. Предусмотрены бесплатные маски и перчатки и для избирателей, пришедших проголосовать.  

Виталий Замаруев напомнил, что в этом году голосование проводят как на избирательных участках, так и на придомовых территориях. И везде строго соблюдаются все правила безопасности.

При входе на участок гражданину предлагают продезинфицировать руки, надеть резиновые перчатки и маску. С помощью бесконтактного термометра измеряют температуру и, если все нормально, избиратель проходит в помещение, получает бюллетень, одноразовую ручку, проходит в кабинку или за ширму, выражает свое мнение и опускает бюллетень в урну для голосования. Покидает помещение гражданин через другой выход — чтобы минимизировать контакты с другими лицами, пояснил Замаруев.

А если температура повышена?

Если вдруг у человека, пришедшего на избирательный участок, термометр покажет  температуру выше 37 градусов, ему предложат пройти в специальное помещение, так называемый "изолятор". Там его встретит медработник, который окажет необходимую медицинскую помощь.

Здесь же избиратель сможет и проголосовать. К нему зайдет член избирательной комиссии, облаченный в средства защиты,  и принесет переносную урну для голосования.

Как голосовать на придомовой территории?

На придомовой территории для удобства граждан устанавливают палатки/шатры для голосования, где также предусмотрены два отдельных входа и выходы. Алгоритм голосования тот же, что и на обычном (стационарном) избирательном участке.

"Мы постарались сделать все таким образом, чтобы максимально обезопасить наших граждан от угрозы инфицирования. Даже ручки в этом году одноразовые — только для одного человека. Контакты с членами избирательных комиссий тоже отсутствуют. Все необходимые вещи для голосования избиратель получает бесконтактным способом", — пояснил Замаруев.

А может быть лучше из дома?

По словам председателя муниципальной избирательной комиссии Барнаула, сейчас очень многие жители Барнаула опасаются за свое здоровье и потому пользуются возможностью проголосовать из дома. Сделать это тоже просто: для этого нужно только подать заявку. Затем к гражданину приедет участковая комиссия в любое удобное для него время,  и он проголосует на дому.

"Члены избирательной комиссии проходят тестирование на коронавирус и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Причем у них не только медицинские маски, но и  защитные экраны. Гражданин, который голосует дома, получит в отдельном запакованном пакете также маску, перчатки и бюллетень для голосования. После волеизъявления он выносит бюллетень и опускает его сам в переносную урну. Никакого контакта с членами комиссии не происходит. Все максимально безопасно", — подчеркнул Замаруев.

За что и когда голосуем?

С 25 июня в Барнауле, как и во всей России началось голосование по поправкам в Конституцию. А жители столицы Алтайского края в этот же период еще и голосуют за  присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести".

Чтобы избежать очередей и минимизировать риск заражения COVID-19, процедуру голосования продлили на неделю: с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Избирательные участки работают  с 8-00  до 20-00.  Ознакомиться с адресами и графиками проведения выездного голосования на придомовых территориях, территориях общего пользования можно на официальном сайте города www.barnaul.org.

Свой избирательный участок вы можете найти при помощи нашей карты:

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.06.2020 10:30
- гость -

сли вдруг у человека, пришедшего на избирательный участок, термометр покажет температуру выше 37 градусов, ему предложат пройти в специальное помещение, так называемый "изолятор". Там его встретит медработник, который окажет необходимую медицинскую помощь.

Здесь же избиратель сможет и проголосовать. К нему зайдет член избирательной комиссии, облаченный в средства защиты, и принесет переносную урну для голосования.


бггг
одной ногой в гробу но проголосуй
а потом сдохни

30.06.2020 10:44
- гость -

В течении недели заботой о голосовании по поводу одобрения охвачены широчайшие массы )

30.06.2020 10:44
- гость -

Голосуют на пеньках, в багажниках. Позорище на весь мир.

30.06.2020 10:47
- гость -

Проголосовать за поправки Конституцию можно как на избирательных участках, так и на придомовых территориях

А против поправок?

30.06.2020 11:04
- гость -

У нас рядом с домом в багажнике голосование.

30.06.2020 11:11
я

Недовольные,сами то в Ленту небось таскаетесь,распространяете инфекцию?

30.06.2020 11:37
Андрей

ЗА поправки может проголосовать только недалекий человек, которому в уши залили воды в виде заботы о животных, русском языке и детях. И только одну маленькую поправочку стараются не упоминать - про обнуление сроков. Это же страшно, когда прожил всю жизнь при одном правителе, который растаскивает все в стране и ничего нового не создает. По уровню зарплат нас обошли многие африканские страны, по уровню свобод мы плетемся в хвосте всего мира. Зато стабильно!!! 36 лет у власти, дольше только Екатерина Великая!! Нельзя участвовать в этом позорном шапито на пеньках и лавочках. Покажи любому жителю цивилизованной страны, что голосовать можно в багажнике и на пеньках - подумают, что мы страна 3 мира или туземцы с бусами какие-то, раз это терпим все.

30.06.2020 12:26
- гость -

Пенсы основной электорат этого режима, на них и расчитаны все плюшки поправок. Они наивные, как дети. Они выросли в тоталитарном режиме, там думать не нужно и нельзя было. Власть всегда использует этот электорат, их больше и их легче обмануть.

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