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У 13 членов УИК в Алтайском крае, предположительно, выявили COVID до голосования

, ИА "Амител"
Инфицированных изолировали и заменили на людей из резервного состава
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У 13 членов участковых избирательных комиссий Алтайского края выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на главу регионального избиркома Ирину Акимову. Как отметила чиновница, после выявления COVID-19 заболевших заменили на людей из резервного состава.

"Ситуация на территории края не позволяет говорить о том, что она спокойная, — уточнила Акимова. — Эти коллеги не приступили к работе, были заменены из резерва, когда такая ситуация возникала".

Ранее сообщалось, что общее число членов УИКов, которые будут заняты на Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, составляет около 15 000 человек.

Добавим, аналогичная обстановка зафиксирована в Омской области. Там коронавирус выявили у 17 членов УИКов. Информацию подтвердил председатель регионального избиркома Алексей Нестеренко.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции продлится до 1 июля включительно. Этот день объявлен нерабочим.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.06.2020 17:23
- гость -

А сколько они перезаражали не сообщается?

30.06.2020 17:23
Дж.Уик

это производственная травма?
как оплачивать будут больничный?
а если умрут- страховка какая?
награды посмертно?
квартира,путевка- в Кобулети?

30.06.2020 17:37
П.Морозов

А ещё зовут на голосование,приговаривая-"миннет!"

30.06.2020 17:48
гость

есть информация о том, что людям которые организовали народный сход во Владикавказе грозят реальные сроки за биологический терроризм.
а что грозит тем, кто организовал массовое скопление людей на избирательных участках?

30.06.2020 17:59
Дима

Нече страшного, на Касплеровских людей поменяют

30.06.2020 18:04
Санёк

Интересно, как они выявили у них ковид? Ведь брали у всех членов УИК кровь на антитела))

30.06.2020 18:06
Дж.Уик

всегда считал,что эпитафия ,,сгорел на работе" это про электриков и колдунов и дегустаторов алкоголя.

30.06.2020 18:07
- гость -

30.06.2020 17:48
гость

Только что с избирательного участка. Какое скопление, о чем вы?) Одна там была из голосовавших.

30.06.2020 18:17
О'Пушкин

30.06.2020 18:07
- гость -
,,С новосельем!"?
ключи и ордер покажите?

30.06.2020 18:19
- гость -

Цензоришка надрывается, бедолага

30.06.2020 18:20
О'Пушкин

30.06.2020 17:23
- гость -
они не перезарежают.
там цинки полные.

30.06.2020 18:35
CALIBR

Членов УИК протестировали - нашли. Пусть даже "обезвредили" , но эти люди специально готовились к голосованию , чем нежели те , кто приходил и придёт голосовать на избирательные участки.
Вывод : каждый в праве распорядиться своим голосом здоровьем.
* с умом или без ума - выбор каждого.

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