У 13 членов участковых избирательных комиссий Алтайского края выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на главу регионального избиркома Ирину Акимову. Как отметила чиновница, после выявления COVID-19 заболевших заменили на людей из резервного состава.
"Ситуация на территории края не позволяет говорить о том, что она спокойная, — уточнила Акимова. — Эти коллеги не приступили к работе, были заменены из резерва, когда такая ситуация возникала".
Ранее сообщалось, что общее число членов УИКов, которые будут заняты на Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, составляет около 15 000 человек.
Добавим, аналогичная обстановка зафиксирована в Омской области. Там коронавирус выявили у 17 членов УИКов. Информацию подтвердил председатель регионального избиркома Алексей Нестеренко.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции продлится до 1 июля включительно. Этот день объявлен нерабочим.
Комментарии
А сколько они перезаражали не сообщается?
это производственная травма?
как оплачивать будут больничный?
а если умрут- страховка какая?
награды посмертно?
квартира,путевка- в Кобулети?
А ещё зовут на голосование,приговаривая-"миннет!"
есть информация о том, что людям которые организовали народный сход во Владикавказе грозят реальные сроки за биологический терроризм.
а что грозит тем, кто организовал массовое скопление людей на избирательных участках?
Нече страшного, на Касплеровских людей поменяют
Интересно, как они выявили у них ковид? Ведь брали у всех членов УИК кровь на антитела))
всегда считал,что эпитафия ,,сгорел на работе" это про электриков и колдунов и дегустаторов алкоголя.
30.06.2020 17:48
гость
Только что с избирательного участка. Какое скопление, о чем вы?) Одна там была из голосовавших.
30.06.2020 18:07
- гость -
,,С новосельем!"?
ключи и ордер покажите?
Цензоришка надрывается, бедолага
30.06.2020 17:23
- гость -
они не перезарежают.
там цинки полные.
Членов УИК протестировали - нашли. Пусть даже "обезвредили" , но эти люди специально готовились к голосованию , чем нежели те , кто приходил и придёт голосовать на избирательные участки.
Вывод : каждый в праве распорядиться своим
голосомздоровьем.
* с умом или без ума - выбор каждого.