В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.
Новые случаи заражения распределились так: в Барнауле — 31 человек, в Бийске – 13, в Тальменском районе – 9, Михайловском районе – 7, Рубцовске – 3, Егорьевском районе – 2. В Заринске, Алтайском, Зональном, Косихинском, Красногорском, Локтевском, Первомайском, Ребрихинском, Солонешенском, Усть-Пристанском и Петропавловском районах – по одному человеку.
Таким образом, к 30 июня в Алтайском крае заразились 3985 человек. Выздоровели 2874. В тяжелом состоянии находятся 86 пациентов, из них 29 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, накануне стало известно, что с начала эпидемии коронавируса в регионе инфекцию подхватили более 400 медицинских работников. 88 заболевших — врачи, 240 — средние медицинские работники и 84 — младшие медицинские работники. Всего COVID-19 нашли в 68 медицинских организациях Алтайского края.
Комментарии
Ограничительные меры, которые были приняты правительством и гражданами для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасли десятки тысяч россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу», проведенного экспертами Высшей школы экономики.
Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания (экспоненциальный рост заболеваемости) в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 миллиона. В рамках этого подхода использовались в том числе результаты коллектива авторов, опубликованного в журнале Nature 26 мая 2020 года (Hsiang S. и др. The effect of large-scale anti-contagion policies on the COVID-19 pandemic // Nature. 2020.).
Отмечу, что это не пропутинские наймиты, а либералы, пробы ставить не куда
А где можно узнать, закупил ли Алтайский край лекарство от ковид авифавир? Почему нигде об этом не сообщается? Может, и смертей было бы меньше?
30.06.2020 13:32
Татьяна
Для Томенко и Романенко могли закупить, почему нет.
Сколько выписалось за сутки, забыли написать? Все эти цифры — ничтожная капля в море в масштабах населения края. Расскажите про другие болезни. про эту уже надоело.
30.06.2020 13:53
Наталья Васильева
Сколько выписалось за сутки, забыли написать? Все эти цифры — ничтожная капля в море в масштабах населения края. Расскажите про другие болезни. про эту уже надоело.
--
Сегодня уже говорили!
В Китае обнаружили новый штамм - смесь птичьего и свиного гриппа!
На войне, как на войне. Очередные четверо человек погибли. Во имя чего? Для спасения чьего-то бизнеса. Кто-то, например, сможет обновить машинку. Ценой жизни людей.
30.06.2020 14:01
- гость -
кто же вас таких ответственных и таких на иммунитет слабеньких на улицу то гонит?
сидите дома как вы любите. удаленочка, масочка, санитайзер, деливериклаб.
а мы нормальной жизнью поживем.
А власть имущие попрятались по норам, в то время когда нужно заниматься организацией противоэпидемиологических мероприятий.
Таких как во все времена называли?
Делайте выводы, кто стоит у руля в крае.
Да, и не забудьте сходить еще проголосовать. Сдохните, но проголосуйте.
30.06.2020 14:10
- гость -
все когда нибудь помрут, только вы ковидобесы истерику из за орви закатываете
30.06.2020 14:11
- гость -
а мы нормальной жизнью поживем.
--------------------
Не поживете. Полежите. В гробу.
30.06.2020 14:12
- гость -
Сходи в пятую горку или госпиталь для ветеранов, по....ист. Посмотри как загибаются больные с орви...
30.06.2020 14:10
- гость -
все когда нибудь помрут, только вы ковидобесы истерику из за орви закатываете
С вирусом всё ясно, его нет. А вы в секте "плоской земли" не состоите?
30.06.2020 14:20
Как то так
Он с крестоносцами в автопробеге до Коробейниково участвует. Живёт нормальной жизнью.
сидите дома либерасты. сдохните от орви - похоронят
30.06.2020 14:11
- гость -
Проявили себя во всей красе.
С субботу в Ромеро стейк тааакой чоткий гамбургер заточил под их фирменное светлое, ммммм...
30.06.2020 14:34
Nhjwrbq
молодец! обязательно еще сходи на пляж. а ковидобесы пусть пердаки себе разорвут
Потерпите ещё пару суток и всё закончится с потешными цифрами.
суслика тоже не видно, но он есть
гамбургер с пивом - все мечты исполнены
30.06.2020 14:34
Nhjwrbq
от твоего описания всем захотелось рыгать
30.06.2020 14:49
гостья
И только? Убого как-то....