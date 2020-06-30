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Почти 4000. Новые случаи коронавируса подтвердили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В регионе выявили еще 76 зараженных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Новые случаи заражения распределились так: в Барнауле — 31 человек, в Бийске – 13, в Тальменском районе – 9, Михайловском районе – 7, Рубцовске – 3, Егорьевском районе – 2. В Заринске, Алтайском, Зональном, Косихинском, Красногорском, Локтевском, Первомайском, Ребрихинском, Солонешенском, Усть-Пристанском и Петропавловском районах – по одному человеку.

Таким образом, к 30 июня в Алтайском крае заразились 3985 человек. Выздоровели 2874. В тяжелом состоянии находятся 86 пациентов, из них 29 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, накануне стало известно, что с начала эпидемии коронавируса в регионе инфекцию подхватили более 400 медицинских работников. 88 заболевших — врачи, 240 — средние медицинские работники и 84 — младшие медицинские работники. Всего COVID-19 нашли в 68 медицинских организациях Алтайского края.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

30.06.2020 13:23
Как то так

Ограничительные меры, которые были приняты правительством и гражданами для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасли десятки тысяч россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу», проведенного экспертами Высшей школы экономики.
Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания (экспоненциальный рост заболеваемости) в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 миллиона. В рамках этого подхода использовались в том числе результаты коллектива авторов, опубликованного в журнале Nature 26 мая 2020 года (Hsiang S. и др. The effect of large-scale anti-contagion policies on the COVID-19 pandemic // Nature. 2020.).

Отмечу, что это не пропутинские наймиты, а либералы, пробы ставить не куда

30.06.2020 13:32
Татьяна

А где можно узнать, закупил ли Алтайский край лекарство от ковид авифавир? Почему нигде об этом не сообщается? Может, и смертей было бы меньше?

30.06.2020 13:51
- гость -

30.06.2020 13:32
Татьяна

Для Томенко и Романенко могли закупить, почему нет.

30.06.2020 13:53
Наталья Васильева

Сколько выписалось за сутки, забыли написать? Все эти цифры — ничтожная капля в море в масштабах населения края. Расскажите про другие болезни. про эту уже надоело.

30.06.2020 14:00
Mestnyi122

30.06.2020 13:53
Наталья Васильева
Сколько выписалось за сутки, забыли написать? Все эти цифры — ничтожная капля в море в масштабах населения края. Расскажите про другие болезни. про эту уже надоело.
--
Сегодня уже говорили!
В Китае обнаружили новый штамм - смесь птичьего и свиного гриппа!

30.06.2020 14:01
- гость -

На войне, как на войне. Очередные четверо человек погибли. Во имя чего? Для спасения чьего-то бизнеса. Кто-то, например, сможет обновить машинку. Ценой жизни людей.

30.06.2020 14:11
- гость -

30.06.2020 14:01
- гость -
кто же вас таких ответственных и таких на иммунитет слабеньких на улицу то гонит?
сидите дома как вы любите. удаленочка, масочка, санитайзер, деливериклаб.
а мы нормальной жизнью поживем.

30.06.2020 14:11
- гость -

А власть имущие попрятались по норам, в то время когда нужно заниматься организацией противоэпидемиологических мероприятий.
Таких как во все времена называли?
Делайте выводы, кто стоит у руля в крае.
Да, и не забудьте сходить еще проголосовать. Сдохните, но проголосуйте.

30.06.2020 14:12
- гость -

30.06.2020 14:10
- гость -
все когда нибудь помрут, только вы ковидобесы истерику из за орви закатываете

30.06.2020 14:17
- гость -

30.06.2020 14:11
- гость -
а мы нормальной жизнью поживем.
--------------------
Не поживете. Полежите. В гробу.

30.06.2020 14:19
- гость -

30.06.2020 14:12
- гость -

Сходи в пятую горку или госпиталь для ветеранов, по....ист. Посмотри как загибаются больные с орви...

30.06.2020 14:20
Как то так

30.06.2020 14:10
- гость -
все когда нибудь помрут, только вы ковидобесы истерику из за орви закатываете

С вирусом всё ясно, его нет. А вы в секте "плоской земли" не состоите?

30.06.2020 14:26
Гость

30.06.2020 14:20
Как то так
Он с крестоносцами в автопробеге до Коробейниково участвует. Живёт нормальной жизнью.

30.06.2020 14:29
- гость -

сидите дома либерасты. сдохните от орви - похоронят

30.06.2020 14:33
- гость -

30.06.2020 14:11
- гость -
Проявили себя во всей красе.

30.06.2020 14:34
Nhjwrbq

С субботу в Ромеро стейк тааакой чоткий гамбургер заточил под их фирменное светлое, ммммм...

30.06.2020 14:35
- гость -


30.06.2020 14:34
Nhjwrbq
молодец! обязательно еще сходи на пляж. а ковидобесы пусть пердаки себе разорвут

30.06.2020 14:36
Потёмкин

Потерпите ещё пару суток и всё закончится с потешными цифрами.

30.06.2020 14:49
гость

суслика тоже не видно, но он есть

30.06.2020 14:49
гостья

гамбургер с пивом - все мечты исполнены

30.06.2020 14:55
- гость -

30.06.2020 14:34
Nhjwrbq
от твоего описания всем захотелось рыгать

30.06.2020 14:57
- гость -

30.06.2020 14:49
гостья

И только? Убого как-то....

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