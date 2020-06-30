"СOVID лишил нас главного". Особенный выпуск-2020 глазами одиннадцатиклассников

Выпускникам 2020 года не позавидуешь: из-за пандемии коронавируса у них не было последнего звонка, ЕГЭ переносили несколько раз, да и долгожданные выпускные балы тоже сорвались. Сами одиннадцатиклассники с грустью говорят, что они — особенные. А теперь из-за дистанционного обучения и самоизоляции многие "перегорели" и желание праздновать окончание школы у них просто пропало. О том, что думают насчет своего "везучего" выпуска вчерашние школьники — в материале amic.ru.

Не поняли, что это наш финал

"Коронные", как они сами себя прозвали, выпускники 2020 года сокрушаются: затянувшаяся дистанционка и режим самоизоляции не позволил им понять и прочувствовать свой последний учебный год и как следует проститься со школой.

"Мы ушли на каникулы, а обратно в школу так и не вернулись. В начале учебного года наш класс понимал, что все в этом году — в последний раз: последняя линейка на первое сентября, последняя новогодняя дискотека в школе. Но в марте мы еще не догадывались, что это уже наш финал. Кто знал, что именно та последняя учебная неделя станет последней? Все думали, что весенние каникулы пройдут, мы посидим на самоизоляции две недели и вернемся в школу. Но этого не произошло. У нас не было последнего звонка, которого все так ждали. Мы готовили вальс, учили песни, но так ни перед кем и не выступили. Коронавирус лишил нас самого главного школьного праздника", — рассказывает выпускница барнаульской гимназии №45 Анастасия Дедушева.

Девушка говорит, что благодарна учителям, которые в этот непростой период сумели организовать небольшое торжество во время вручения аттестатов одиннадцатиклассникам. Это помогло немного поднять настроение. Хотя в полной мере праздника все же не получилось.

Школьников приглашали в кабинет по одному, там их ждал директор и фотограф. На улице, перед школой, все держали социальную дистанцию.

"Было странно и непривычно, что мы не можем подойти к друзьям, с которыми встречались не так давно. Перед входом в школу стояли антисептики – еще одно напоминание, что мы необычный выпуск. Зайти в кабинет, где выдавали аттестаты, можно было только выпускнику и его родителям. Буквально несколько минут: тебе выдают аттестат, делают фотографию и уже зовут следующего. Не таким я представляла свое прощание со школой", — говорит Анастасия.

А вот выпускница новоалтайской школы №9 Виктория Васильева рассказывает, что даже такой усеченный день вручения аттестатов стал для нее волнительным событием.

"Конечно, все происходило не как всегда. Но все равно было красиво. В адрес каждого из нас было сказано много слов от учителя, от директора, от завуча. Мы даже прослезились", — вспоминает выпускница. Но на выпускной бал девушка не собирается. Говорит: пропало настроение.

"Мы с родителями уже отказались идти на праздник. У меня нет желания. Все пошло не так. Последние месяцы мы должны были провести вместе с одноклассниками, репетировать вальс, участвовать в тематических фотосессиях. А за время дистанционного обучения я как будто уже привыкла, что школа закончилась. Я уже настроилась на поступление вуз, на новую жизнь. Я думаю, что на прощальный настрой повлияло то время, пока мы сидели дома", — заключает она.

Как будто снова в школу

Одиннадцатиклассница новоалтайской школы №9 Марина Евдокименко признается, что сейчас у нее нет ощущения, что школьный этап ее жизни завершен. Как будто не хватило какой-то жирной точки, которая бы смогла отделить детство от уже почти взрослой жизни.

"Я ожидала каких-то слез, что все это будет трогательно, что родители будут смотреть на нас и и мы будем читать стихотворения, говорить последние речи учителям. А этого не было, нам просто отдали какие-то бумажки, корочку. Осознания того, что ты закончила школу и попрощалась с учителями, нет", — отмечает она и признается: ее не отпускает чувство, что 1 сентября она снова пойдет в школу.

Праздник все-таки был

Впрочем, не у всех прощание со школой прошло так грустно. Выпускник новосибирского лицея Ярослав Евдокимов рассказал, что особых ограничений у них не было. Даже вручение аттестатов прошло в торжественной обстановке, в актовом зале. Конечно, все выпускники должны были сидеть в маске, обрабатывать на входе руки антисептиком. И сопровождать выпускника мог только один родитель. Но все равно многие пришли и с мамами, и папами. И на это учителя закрыли глаза.

"За аттестатами мы выходили на сцену и в это время можно было снимать маски. Так что фотографии с вручения получились нормальные", — шутит выпускник.

После вручения аттестатов даже прошел последний урок, на котором классный руководитель вручил им прощальные подарки. Завершили этот праздник выпускники в съемном коттедже. "И у нас получился один большой праздничный день", — подытожил Ярослав.

Сейчас выпускники готовятся сдавать ЕГЭ и поступать в вузы. Ребята надеются, что когда пандемия пойдет на спад, они все-таки смогут собраться вместе и отпраздновать окончание школы. По-настоящему, без масок, антисептиков и дистанции в 1,5 метра. "Мы хотим выпускной! Многие девочки еще давно купили платья, они ждут свой час! Мы хотим сказать другу другу в глаза, что будем скучать, вспомнить все хорошее и веселое, что с нами было в школе, сказать "спасибо" любимым учителям. Мы очень надеемся, что скоро все успокоится и мы встретимся на долгожданном и заслуженном выпускном балу", — говорит барнаульская выпускница Анастасия Дедушева.