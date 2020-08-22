Копейка к копейке. Какие выплаты на детей все еще можно успеть получить в августе?

В августе тема детских пособий стала особенно горячей и актуальной. За первые два месяца лета россияне успели (очень быстро) привыкнуть к получению по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Привыкли настолько, что даже позабыли, что выплаты были единоразовыми. В итоге многие родители не понимают, какие выплаты в августе им положены, а какие – нет, и возмущаются, когда им отказывают. Amic.ru рассказывает, сколько денег и на каких детей все еще можно успеть получить до конца лета.
Семьям, которые воспитывают детей до трех лет, положены выплаты по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. И те, кто раньше не успел подать заявление, все еще могут сделать это в августе. Пособия Владимир Путин поручил выплачивать всего три месяца: в апреле, мае и июне. Но если вы еще не получили эти деньги, то вам выплатят их за весь период. Соответственно, за каждого ребенка вы получите по 15 тысяч рублей.
Эта мера поддержки положена абсолютно всем семьям, независимо от дохода, и никак не облагается налогами. Кроме того, эта прибавка к доходу не учитывается при расчете других льготных выплат. Условие для получения пособия всего одно: ребенок должен родиться с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно. Даже те, кто не имеет права на материнский капитал, могут претендовать на эту выплату.
Как оформить
Все, что нужно сделать, – заполнить заявление в личном кабинете на портале gosuslugi.ru в разделе "Пособие на детей до 3 лет". Кроме того, оформить выплату можно и через официальный сайт ПФР.
В августе россияне все также могут оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет. Опять же, только те, кто по каким-то причинам не смог подать заявление раньше. Еще одна особенность – это пособие выплачивается только малоимущим семьям.
То есть вы можете претендовать на выплаты лишь в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает сумму прожиточного минимума в регионе. Сейчас для расчета используют показатели за второй квартал 2019 года. Соответственно, в Алтайском крае "порог бедности" – 10194 рубля на человека.
Размер выплаты – половина прожиточного минимума. В нашем регионе малоимущие семьи получают по 5101 рублю в месяц. Кстати, совсем недавно стало известно, что в следующем году размер этих пособий, возможно, увеличат в два раза.
Пособия начали выплачивать в июне, но начисляют их еще с января 2020 года. Поэтому если оформить выплату сейчас, то деньги вы получите за весь период: около 40 тысяч рублей. И это при том, что пособия назначаются не на семью, а на каждого ребенка по отдельности.
Как оформить
На портале "Госуслуги" есть специальный раздел "Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет", где вы можете подать заявление. В ПФР отмечают, что чем полнее информация о доходах семьи, тем больше шансов, что заявление вам одобрят с первого раза.
И даже выплаты по 10 тысяч рублей, наделавшие столько шума, все еще можно получить в августе. Опять же, только при условии, что раньше вы этого не сделали.
Важно: это две отдельные единоразовые выплаты. И условия их получения немного отличаются. То пособие, которое выплачивали в июне, предназначалось только детям от 3 до 16 лет. Другими словами, только тем, кто родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
Июльскую же выплату могут получить чуть больше детей, поскольку нижнего возрастного порога там нет. Так что если ребенок родился с 11 мая 2004 по 30 июня 2020 года, родители могут претендовать на пособие.
Поэтому не удивляйтесь, если из двух выплат по 10 тысяч рублей вам положена только одна. Опять же, пособие, как и другие "путинские" выплаты, начисляется за каждого ребенка.
Как оформить
Так же, как и другие пособия: в личном кабинете на сайте gosuslugi.ru. Там для этого есть специальный раздел "Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет". Поторопитесь, подать заявление можно до 1 октября 2020 года.
Судя по всему, их не будет. Вопрос вызвал много споров, и по поводу продления активно высказывались чиновники, депутаты и общественные деятели. Все их заявления сводятся к одному: решение о выплатах принимает президент, а от него никаких распоряжений по этому вопросу не поступало. Соответственно, и денег на это никто не выделял. А август, тем временем, уже заканчивается, поэтому выплат уже не ждите.
Спрашивая про 10 тысяч за август, многие намекали, что эти деньги здорово помогли бы собрать детей в школу. Но на это в России положены отдельные выплаты. Например, в Алтайском крае программа поддержки существует с 2011 года. Правда, рассчитана она только на многодетных семей (тех, где есть как минимум три ребенка до 18 лет).
Так, на каждого первоклассника правительство единоразово выплачивает 7500 рублей. А тем, кто учится со 2 по 11 класс, ежегодно на подготовку к школе положено по 5000 рублей. Доход семьи для назначения выплаты не учитывается, поэтому получить их могут все.
Кстати, к 20 мая выплаты получили уже более 23 тысяч первоклассников. Правительство края уже перечислило на счета родителей более 123 млн рублей. Всего же в региональном Минсоцзащиты в этом году планируют поддержать около 50 тысяч школьников.
Как оформить
Заявление на выплату можно подать через портал "Госуслуги". Также можно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, но там принимают только по предварительной записи.
Кстати, выплата в России существуют еще и на совершеннолетних детей. Но получают ее пенсионеры. Это надбавка к пенсии в размере 1895 рублей, которая выплачивается за каждого ребенка-иждивенца. Если детям еще нет 18 лет, факт их иждивения подтверждать не нужно. Если же ребенок достиг совершеннолетия, он должен обучаться по очной форме (студент) и быть не старше 23 лет.
Важно, что прибавка положена сразу обоим родителям-пенсионерам. Выплаты можно получить максимум за трех нетрудоспособных иждивенцев. При этом 1895 руб. – доплата только для неработающих пенсионеров. Работающим она тоже положена, но рассчитывается индивидуально в отделении ПФР. Если успеть оформить пособие в августе, деньги можно начать получать уже с сентября.
Как оформить
Для этого нужно обратиться в свое отделение ПФР. Факт иждивения несовершеннолетних детей доказывать не нужно – понадобится лишь свидетельство о рождении. Если же ребенок старше 18 лет, нужно будет дополнительно предоставить справку из вуза и факт того, что живет он на деньги родителей (договор об оплате родителем обучения, документы об оплате проживания, о расходах на питание, справка учебного заведения об отсутствии стипендии и т.д.).
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