Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 июля

Ситуация ухудшается

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае за последние две недели резко ухудшилась. Такой тяжёлой обстановки с вирусом в регионе ещё не было за всё время пандемии, сообщил на заседании оперштаба министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, коечный фонд заполнен на 83%, а практически каждый шестой пациент, заразившийся коронавирусом, находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.