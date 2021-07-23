Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 июля

17 человек с коронавирусной инфекцией умерли в Алтайском крае за сутки. В регионе ухудшается эпидемическая обстановка. Обязательную вакцинацию вводят для целого ряда сфер. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 23 июля – в подборке amic.ru.
Выздоровели за весь период 48 333 человека, в том числе 101 – за последние сутки.
Скончались ещё 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3786 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 785 заражённых, из них 208 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 830 коек.
В Алтайском крае введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. Работодатели обязаны будут привить около 60% сотрудников. В случае несоблюдения постановления, пояснила Пащенко, предусмотрена административная ответственность.
Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.
Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае за последние две недели резко ухудшилась. Такой тяжёлой обстановки с вирусом в регионе ещё не было за всё время пандемии, сообщил на заседании оперштаба министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По его словам, коечный фонд заполнен на 83%, а практически каждый шестой пациент, заразившийся коронавирусом, находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.
В Алтайском медуниверситете опровергли информацию о недопуске невакцинированных от ковида студентов к занятиям. Протокола заседания штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции АГМУ, на который ссылались СМИ, не существует, сообщили amic.ru в пресс-службе вуза.
В АГМУ также отметили, что руководство вуза ставит задачу максимально обезопасить всех своих сотрудников и учащихся. По возникшим вопросам любой студент может позвонить на горячую линию по вакцинацию и получить компетентный ответ.
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