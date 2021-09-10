В ветровках и под зонтиками. Какая погода будет в Барнауле на День города?

Дождливая и ветреная погода ожидается в Барнауле 11 сентября на День города. Осадки начнутся ещё в ночь на субботу и сохранятся в первой половине дня, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Ночью ожидается юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, столбики термометров в Барнауле покажут от +8 до + 10 градусов. Днём ветер усилится до 6-11 метров секунду, местами порывы будут достигать 16 м/с. Воздух прогреется до +16...+18 градусов", – сообщила синоптик.

Ознакомиться с полной программой мероприятий на День города 2021 вы можете в материале amic.ru. Также для удобства мы подготовили интерактивную карту, на которой отметили главные мероприятия на день рождения Барнаула.