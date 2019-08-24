Мемориал барнаульским проводникам на Власихинском кладбище, погибшим в теракте
Два теракта потрясли Россию 24 августа 2004 года, когда практически одновременно с радаров пропали два пассажирских самолета. На борту Ту-134 авиакомпании "Волга — Авиаэкспресс" находились 44 человека, а в Ту-154 авиакомпании "Сибирь" летели 46 человек, в том числе восемь членов экипажа, из которых четверо — барнаульцы. Всего погибло 90 человек.
Отправились в последний полет
Оба самолета вылетели из аэропорта "Домодедово". Первым отправился в последний рейс Ту-154: он поднялся в небо в направлении Сочи в 21:25 по московскому времени. Через 35 минут в Волгоград направился Ту-134, который первым пропал с радаров. Случилось это в 22:56.
Через три минуты оборвалась связь и с другим самолетом. В этот момент он находился в 138 километрах от Ростова-на-Дону. Лайнер успел подать сигнал бедствия.
Ту-134, летевший на высоте 8,1 тыс. метров, потерпел крушение в Тульской области. Ту-154 успел набрать высоту в 12,1 тыс. метров, перед тем как разбился в Ростовской области.
Поиски тел погибших велись всю ночь. Утром 25 августа были найдены все останки, а также бортовые самописцы.
Это были теракты
Причиной крушения самолетов стали теракты. Следствие выяснило, что к трагедии причастны уроженки Чечни. Аманат (Аманта) Нагаева летела в Ту-134. Сацита Джебирханова была на борту Ту-154.
Как террористки смогли пронести взрывные устройства? По частям. Бомбы были собраны уже на борту, скорее всего, в туалетах. Женщины взорвали пояса шахидов, начиненные гексогеновой смесью.
Взрывы произошли практически одновременно — в 22:53 с разницей в девять секунд. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ "Терроризм".
Среди погибших были четыре бортпроводника из Барнаула - Ольга Быковская, Сергей Иванов, Яна Тарсукова и Марина Худеева.
За тысячу рублей провел на борт
Выяснило следствие и то, что террористкам помогали. Причем, помогали те, кто должны их были остановить.
В 2007 году были осуждены сотрудник авиакомпании "Сибирь" Николай Коренков, перекупщик билетов Армен Арутюнян и милиционер Михаил Артамонов. Именно Арутюнян продал билеты террористкам, а Артамонов пропустил их без досмотра. Коренков и вовсе провел смертниц на борт, получив за это тысячу рублей.
Артамонова приговорили к 7 годам лишения свободы, но позднее срок был снижен до 6 лет. Арутюнян и Коренков получили по 1,5 года.
Надломленное крыло
Ежегодно родные и коллеги вспоминают погибших, имена которых выбиты на мемориале. Его установили на Власихинском кладбище в 2005 году.
Над могилами возвышается надломленное крыло падающего самолета. Четыре звезды срываются с его кончика и устремляются в небо. Черный осколок врезается и рассекает на две половины — разделяет на два мира. Из разлома просачивается красный цвет. Ярко-красные цифры "2004" постепенно меняют окраску на траурную.
Ниже прикреплена табличка: "Бортпроводникам авиакомпании "Сибирь", трагически погибшим в авиакатастрофе 24.08.2004 г."
Памятник жертвам катастрофы самолета Ту-154 установлен и в ростовском поселке Глубокий — в 2007 году.
В двойном теракте погибли жители Москвы, Подмосковья, Петербурга, Волгограда, Твери, Новосибирска, Барнаула, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Перми, Тюмени, Омска и Украины.
Комментарии
Лично знал всех.Вечная память.
Да, как быстро время летит. У них детки остались тогда маленькие, помогают ли им?
Решением суда Артамонов был приговорен к 7 годам лишения свободы. Позднее срок наказания был снижен до 6 лет. Арутюнян и Коренков получили сроки по 1,5 года каждый.
За 90 жизней????
Гореть им всем...
Да уж... Не нашлось на них Калоева...
- гость - 24 августа 2015 г.
09:33 А судьям, выносившим такой приговор не гореть?! Диверсия от самого верха до низа. Куда там гуманный советский суд попал? Российский - это да! Сообщников террористов наказали так же, как и пусек.
Земля пухом, убитым.
Что за смешные сроки соучастникам преступления? Коренкову и Артамонову по-хорошему нужно расстрел, в свете моратория - максимальные сроки.
Как это было. Запись последних разговоров в кабине.
newsruss.ru/doc/index.php/Террористические_акты_в_двух_самолётах_(24_августа_2004)
Котенков и Артамонов совершили должностные преступления,не связанные непосредственно с исполнением террактов,поэтому и сроки соответствующие.
Вспомним поименно:
Ольга Быковская
Сергей Иванов
Яна Тарсукова (Кузнецова)
Марина Худеева
Сколько чести этим тварям взорвавшим самолеты
их имена и фамилии затереть везде
Вечная память!
Светлая память....
Пусть земля будет пухом
Светлая память...
Следователи предполагают, что они пронесли их составляющие.
Как? Как такое возможно?
Ируся на хим факультет в школу.. там узнаете