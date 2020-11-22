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Советский Fiat и "горбатый". Как "Запорожец" покорил миллионы автолюбителей

, ИА "Амител"
Легендарный автомобиль прославился не только в нашей стране, но и за рубежом

Ровно 58 лет назад в СССР с конвейера Запорожского завода "Коммунар" сошла первая промышленная партия автомобилей "Запорожец" (ЗАЗ-965). Это случилось в далеком 1960 году.

Образцом для отечественного "народного автомобиля" послужил итальянский Fiat 600. Первый "Запорожец" на год своего появления стоил 16 000 дореформенных советских рублей. После денежной реформы 1961 года ЗАЗ-965 стал стоить 1600 рублей. Кстати, "Запорожец" был известен не только в СССР, но и за границей, где продавался, в частности, под брендом Yalta.

"Горбатый" выпускался в первоначальном виде вплоть до 1962 года, а дальше эта машина была модифицирована в другие модельные ряды. 19 сентября 2008 года Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 "Славута" – последнего потомка ЗАЗ-965. Прекратить производство вынудили экологические требования Евросоюза, в который стремилась попасть Украина.

В СССР автомобиль "Запорожец" пользовался популярностью в значительной степени за счет относительной дешевизны (на середину 1970-х – около 3-3,5 тысячи советских рублей; в то же время "Москвичи" и разные модели "Жигулей" стоили от 5 до 7,5 тыс. рублей), свободной продажи без очередей и наличия целого ряда модификаций с измененными механизмами управления для инвалидов с отсутствующими конечностями. 

Кроме того, "Запорожцы" отличались хорошей проходимостью за счет большого дорожного просвета, гладкого, ровного днища, повышенной нагрузки на ведущую ось, малой массы, а также простотой в обслуживании и ремонте, что делало их в большой степени пригодными для эксплуатации в сельской местности и отдаленных районах страны.

Необычная по советским меркам конструкция машины нередко вызывала неодобрительное отношение автолюбителей и послужила поводом для появления многочисленных шуток и анекдотов. 

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

22.11.2017 07:41
- гость -

А когда вот это http://www.amic.ru/news/364779/, и Ё -мабиля будут колесить по бескрайним просторам?

22.11.2017 09:34
Сергей

"Советские модели автомобилей ЗАЗ стали по-настоящему знаковыми: доступность, дешевизна и весьма неплохие для своего времени технические характеристики сделали «горбатые» и «ушастые» действительно народными автомобилями." - ели до 150 тысяч, значит живут и бегают, и не всё напрасно...

22.11.2017 12:12
- гость -

Никого он не покорил! Дерьмо на четырех колесах, советского автопрома! Просто нечего было покупать. Что нас покорило и покоряет, машины из - за границы. Сравнения нет вообще никакого!

22.11.2017 15:05
- гость -


22.11.2017 12:12
- гость -
Ничего удивительного. Вас все дерьмо из-за границы покоряет.. .

22.11.2018 08:38
- гость -

Запорожец и горки "брал" в Горном Алтае.Как жук )

22.11.2018 09:45
- гость -

в детстве был у родителей запорожец,ярко-красный, блестящий.
Потом правда стремно уже было ездить на нем, зато мы везде ездили... и не на автобусе)))
И в горный, и на дачу, и в лес, и из Бийска в Барнаул регулярно.
Эх.... детство))) Было это 87-97 гг

22.11.2018 11:46
- гость -

Простой как лесопед только руки ему нужны не кривые, т.к. постоянно что нибудь приходилось чинить и возить с собой полбагажника запчастей на всякий случай.

22.11.2020 08:08
- гость -

Ровно 58 лет назад в СССР с конвейера Запорожского завода "Коммунар" сошла первая промышленная партия автомобилей "Запорожец" (ЗАЗ-965). Это случилось в далеком 1960 году.

? А по математике у автора в школе что было?)

22.11.2020 08:54
- гость -

Один экземпляр этого вида хранится в клетке Барнаульского зоопарка ))

22.11.2020 08:57
- гость -

Вас все дерьмо из-за границы покоряет.. .

Путин ваше все?

22.11.2020 09:07
- гость -

22.11.2020 08:08
- гость -
? А по математике у автора в школе что было?)

Ctrl-C, Ctrl-V, какая математика, уважаемый? Дальше гуглим. 99.9% материалов - это репостинг и рерайтинг. Ага, будем еще проверять

22.11.2020 09:48
- гость -

22.11.2020 08:57
- гость -
Ты с именем этим ложишься, и с именем этим встаешь.Выходит Путин -Ваше все.)))

22.11.2020 10:06
- гость -

Некоторые комментаторы по любой теме Путина вспоминают )

22.11.2020 10:09
- гость -

Утром мажет бутерброд, сразу мысль, а как там Путин,что он думает?

22.11.2020 10:22
- гость -

22.11.2020 10:06
- гость -
А смысл?В данной теме например, "Запорожец" и Путин?Ни к селу, ни в Красную Армию.Как говаривал непревзойденный Степаныч "-Если у кого чешется, чешите в другом месте".)

22.11.2020 11:00
- гость -

Слямзили у итальянцев конструктив.
Ничего своего в Совке не могли сделать

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