Бывший директор одного из муниципальных бюджетных учреждений Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в период 2016-2018 годов обвиняемый, занимая должность директора МБУ и являясь материально ответственным лицом за сохранность вверенного ему имущества, от имени организации заключил ряд фиктивных договоров подряда с гражданами.
"При этом указанные в договорах работы проводились сотрудниками учреждения, а лжеподрядчики возвращали его директору наличные денежные средства, полученные по указанным договорам. За период преступной деятельности обвиняемый присвоил денежные средства на общую сумму более 240 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению", – добавляют в Следкоме.
В данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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