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5 причин купить летнюю резину прямо сейчас

, ИА "Амител"
В жаркое время года на покупке шин легко сэкономить до 20%

Летом водители делятся на дальновидных и путешествующих. Комбовариант, кстати, тоже возможен.

Первые знают, что "сани" (резину) нужно готовить летом, и активно мониторят этот вопрос. Для них важно вовремя приобрести шины, чтобы весной спокойно переобуться и без лишней головной боли и хлопот продолжить удобное движение по дорогам.

Вторые, дождавшись отпуска, отправляются на личном автомобиле колесить по бескрайним просторам. Желание приключений и неизведанного в них настолько сильно, что они совершенно забывают о резине. А зря, потому что крутые повороты и коварный рельеф заметно отражаются на шинах.

В "Подкове" знают ценности каждого водителя и радуют скидками до 20 % на летнюю резину как для путешественников, так и дальновидных владельцев авто.

Согласитесь, отдыхать всегда приятнее, зная, что дома тебя ждет свежий комплект шин.

Почему надо брать летнюю резину в "Подкове"?

На это есть как минимум пять причин!

  • Скидки до 20 %. Это просто ценопад какой-то! Лучшая возможность сбросить старую резину и отправиться на новой в отпуск. Или закатить новые колеса в гараж и спокойно ждать нового сезона.
  • Проверенные бренды. В ассортименте "Подковы" представлены любимые водителями торговые марки — как премиум, так и эконом сегмента. Здесь каждый водитель непременно отыщет подходящий для себя вариант.
  • Широкий выбор. Размер, ширина, профиль шин – то, на что обращают внимание автовладельцы при выборе резины. В "Подкове" свои запросы удовлетворят как водители легкового авто, так и газели или большегруза.
  • Бесплатный шиномонтаж. При покупке шин брендов Continental, Matador, Bridgestone* вам выдается сертификат на установление шин совершенно бесплатно.
  • Услуга "Хранение шин". Не решаетесь покупать летнюю резину сейчас, потому что балкон занят, жена против и хранить шины негде? Проблема в прошлом! Каждый водитель может приобрести шины по распродаже прямо сейчас и оставить их на хранение в "Подкове". Удобная опция для тех, кто стеснен гаражным вопросом. В "Подкове" шины хранят на специально оборудованных складах с идеальными для резины условиями. В помещении отсутствует солнечное излучение, исключен контакт с химикатами, соблюдается определенное положение шин и температурный режим.

Уже готовы стартовать на шинную распродажу? Ждем вас в "Подкове"!

Торговая сеть "Подкова" в Барнауле
ул. Попова, 9
ул. Аносова, 1а
пр-д С. Власихинский, 67
ул. Покровская, 7
г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 60, (211 км трассы Р256, "Маяк")
Единая справочная: 8 (3852) 22-33-45
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*Континенталь, Матадор, Бриджстоун – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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