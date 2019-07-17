Летом водители делятся на дальновидных и путешествующих. Комбовариант, кстати, тоже возможен.

Первые знают, что "сани" (резину) нужно готовить летом, и активно мониторят этот вопрос. Для них важно вовремя приобрести шины, чтобы весной спокойно переобуться и без лишней головной боли и хлопот продолжить удобное движение по дорогам.

Вторые, дождавшись отпуска, отправляются на личном автомобиле колесить по бескрайним просторам. Желание приключений и неизведанного в них настолько сильно, что они совершенно забывают о резине. А зря, потому что крутые повороты и коварный рельеф заметно отражаются на шинах.

В "Подкове" знают ценности каждого водителя и радуют скидками до 20 % на летнюю резину как для путешественников, так и дальновидных владельцев авто.

Согласитесь, отдыхать всегда приятнее, зная, что дома тебя ждет свежий комплект шин.

Почему надо брать летнюю резину в "Подкове"?

На это есть как минимум пять причин!

Скидки до 20 %. Это просто ценопад какой-то! Лучшая возможность сбросить старую резину и отправиться на новой в отпуск. Или закатить новые колеса в гараж и спокойно ждать нового сезона.

Это просто ценопад какой-то! Лучшая возможность сбросить старую резину и отправиться на новой в отпуск. Или закатить новые колеса в гараж и спокойно ждать нового сезона. Проверенные бренды. В ассортименте "Подковы" представлены любимые водителями торговые марки — как премиум, так и эконом сегмента. Здесь каждый водитель непременно отыщет подходящий для себя вариант.

В ассортименте "Подковы" представлены любимые водителями торговые марки — как премиум, так и эконом сегмента. Здесь каждый водитель непременно отыщет подходящий для себя вариант. Широкий выбор. Размер, ширина, профиль шин – то, на что обращают внимание автовладельцы при выборе резины. В "Подкове" свои запросы удовлетворят как водители легкового авто, так и газели или большегруза.

Размер, ширина, профиль шин – то, на что обращают внимание автовладельцы при выборе резины. В "Подкове" свои запросы удовлетворят как водители легкового авто, так и газели или большегруза. Бесплатный шиномонтаж. При покупке шин брендов Continental, Matador, Bridgestone* вам выдается сертификат на установление шин совершенно бесплатно.

При покупке шин брендов Continental, Matador, Bridgestone* вам выдается сертификат на установление шин совершенно бесплатно. Услуга "Хранение шин". Не решаетесь покупать летнюю резину сейчас, потому что балкон занят, жена против и хранить шины негде? Проблема в прошлом! Каждый водитель может приобрести шины по распродаже прямо сейчас и оставить их на хранение в "Подкове". Удобная опция для тех, кто стеснен гаражным вопросом. В "Подкове" шины хранят на специально оборудованных складах с идеальными для резины условиями. В помещении отсутствует солнечное излучение, исключен контакт с химикатами, соблюдается определенное положение шин и температурный режим.

Уже готовы стартовать на шинную распродажу? Ждем вас в "Подкове"!

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ул. Аносова, 1а

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ул. Покровская, 7

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*Континенталь, Матадор, Бриджстоун – прим. ред.