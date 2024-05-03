Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В одном из районов класс горимости будет четвертым

03 мая 2024, 11:15, ИА Амител

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C 3 по 6 мая в Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Четвертый класс горимости прогнозируется в Шелаболихинском районе.

"В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнем в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжелыми последствиями", – напомнили в МЧС.

Чтобы не допустить возникновения пожаров, спасатели рекомендуют не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе, не бросать незатушенные окурки и не давать детям играть с огнем.