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Новости

Зеленский снизил плату за ЖКХ и готовит нулевой тариф для пожилых

, ИА "Амител"
Президент Украины заявил, что ему удалось уменьшить расходы граждан на коммуналку на 12%
Владимир Зеленский / Фото: topcor.ru

Владимир Зеленский / Фото: topcor.ru

Президент Украины Владимир Зеленский на своем youtube-канале анонсировал бесплатные услуги ЖКХ для граждан страны в возрасте старше 70 лет.

Он рассказал о том, что ему удалось снизить плату за коммуналку на 12%. Однако на этом политик останавливаться не намерен, и планирует сделать нулевой тариф для пожилых украинцев.

"Сейчас наши ребята ищут экономическую модель как людям старше 70 лет, когда человек физически не может работать... как этому человеку не платить коммуналку", — цитирует Зеленского ФАН.

Напомним, ранее главу Украины уличили в подражании Владимиру Путину. Причиной для этого стало обещание Зеленского открыть новый мост через Днепр к 14 сентября, проехав по нему на КамАЗе. В крымском парламенте в этом усмотрели копирование поведения российского лидера, который именно на КамАЗе открыл крымский мост.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.07.2019 07:32
Пионер

Интересно, как у Вовы будет - на стадии лапши остановится, или реально пырхаться будет?

0  0
18.07.2019 07:58
Даша Сибирячк

Ну у них и среднии зарплаты ниже чем у Нас!

0  1
18.07.2019 08:03
- гость -

18.07.2019 07:58
Даша Сибирячк

И что? Тарифы всегда привязаны к доходам. Главное движение в правильную сторону.

1  0
18.07.2019 08:06
krash

Вот дядя Вова. Учись. Хоть и работает этот зеленский на публику и живет страна за счет подачек, зато не только все повышается как у нас в России, но и падает. и падает не на 1-2% а на 12! у анс только поднятие всего, что возраста пенсии, что налогов, и даже зарплат, правда последних только в отчетностях на бумагах, все остальное в реалиях.

1  0
18.07.2019 08:15
Друк

"господин" зеленский тот еще врунишка, сказать не значит сделать., А вообще это напоминает акционные скидки в наших магазинах, сначала поднимут цену в два раза, а потом сделают скидку 50%, в итоге получается дороже чем до акции, так и там сначала увеличили на 1000%, теперь скинули 12%, а потом втихую снова поднимут на 25%.

0  1
18.07.2019 08:16
- гость -

08:15
Друк

Думаешь сделает как в России?

1  0
18.07.2019 08:22
w201_yandex

Даша, ты видимо не в курсе, но даже в африке зарплаты выше, чем в РФ. Если рассматривать не РФ, а именно СФО (не говорю уже про алтайский край), то зарплаты там едва ли будут выше, чем на Украине ))

1  0
18.07.2019 08:26
- гость -

Скоро на Украине те,кому за 70 жить будут как при коммунизме.

0  0
18.07.2019 08:31
- гость -

Правильной дорогой ведёт товарищ.

0  0
18.07.2019 08:34
- гость -

Завидую украинцам:скоро ещё шибче примкнут к европе и заживут.

0  0
18.07.2019 08:38
- гость -

У них чтоб кредиты дали тарифы в 3 раза поднимали, так что 12% вообще не о чем.

0  1
18.07.2019 08:42
Евгений

Странно, что не пообещал, что страна вступит в ЕС к следующему году.

Комментаторы на Амике такие доверчивые, сама непосредственность - атас.

0  1
18.07.2019 08:44
- гость -

В Туркмении вообще за коммуналку не платят и хлеб бесплатно, а бензин копейки стоит. Потому что полезные ископаемые - газ, продают и диктатор ихний не все себе в две защеки пихает как наш, а делится малость с народом, а не только с приближенной шпаной из шестерок. Вовчик, сделай как в Туркмении и поставь себе памятник из золота в 50 метров, я первый тебе цветы положу.

0  0
18.07.2019 09:05
- гость -

18.07.2019 08:44
- гость -
В Туркмении вообще за коммуналку не платят и хлеб бесплатно, а бензин копейки стоит. Потому что полезные ископаемые - газ, продают и диктатор ихний не все себе в две защеки пихает как наш, а делится малость с народом, а не только с приближенной шпаной из шестерок. Вовчик, сделай как в Туркмении и поставь себе памятник из золота в 50 метров, я первый тебе цветы положу.

Ты в Туркмении-то давно сам был?

0  0
18.07.2019 09:06
- гость -

Освещение украинских событий в России вызывает ряд вопросов:
1) когда Украина развалится (предрекают с 2014 года)&#65307;
2) когда Украина об'явит дефолт (предрекают каждый месяц с 2014 года)&#65307;
3) почему нацистско-бандеровский режим возглавил еврей по национальности Зеленский.

2  0
18.07.2019 09:10
- гость -

Ты в Туркмении-то давно сам был?

Вчера вернулся, а тебе есть что сказать? Ну так топи молча за димона и вована.

1  0
18.07.2019 09:11
- гость -

Бери пример с Зеленского, вова

1  0
18.07.2019 09:16
- гость -

18.07.2019 09:10
- гость -
Ты в Туркмении-то давно сам был?

Вчера вернулся, а тебе есть что сказать? Ну так топи молча за димона и вована.

Если б не был ты ...болом, то знал бы, что бесплатная коммуналка там уже закончилась. Вчера он вернулся

0  0
18.07.2019 09:18
- гость -

18.07.2019 09:11
- гость -
Бери пример с Зеленского, вова

Давай тебе сначала в 10 раз увеличат коммуналку, а потом на 12% снизят?

0  1
18.07.2019 09:22
- гость -

18.07.2019 09:10
- гость -
Ты зачем людей обманываешь? И потом что тебе его режим нравится? или ты фанат его творчества, он там и песни поет и приемам учит, и на гонках участвует и на кониках и т.д. Попроси гражданства и улетай туда. Положишь цветы к его памятнику, а то и правду тут скорее тебе положат цветы

0  1
18.07.2019 09:30
w201_yandex

>Давай тебе сначала в 10 раз увеличат коммуналку, а потом на 12% снизят?

Если я не ошибаюсь, то ее каждый год увеличивают. В этом аж 2 раза. Люди за мусор стали платить в несколько раз больше (в отдельных регионах). Каких либо предпосылок к снижению, увы, нет

1  0
18.07.2019 09:32
- гость -

Актуальные тарифы на отопление в Киеве
При наличии домовых и квартирных счетчиков 1106,98 грн.(2695,98 рублей) за 1 Гкал

ОАО «Барнаульская генерация» С 01.01.2019-30.06.2019
1858.30 руб./Гкал
С 01.07.2019-31.12.2019
1902.90 руб./Гкал.
----------------
Тарифы на электроэнергию грн. за кВт/час
до 100 кВт/час 0,90
100 - 600 кВт/час 1,68(4.10 рубля)

Для населения,
проживающего в домах,
оборудованных
электроплитами
С 01.01.2019-30.06.2019
3,25 руб./кВт
С 01.07.2019-31.12.2019
3,33 руб./кВт`

Для населения,
проживающего в домах,
не оборудованных
электроплитами
С 01.01.2019-30.06.2019
3,99 руб./кВт
С 01.07.2019-31.12.2019
4,09 руб./кВт
---------------------

Тарифы на холодную воду грн./куб.м
Водоснабжение 6,84
Водоотвод 6,93
Итого 13,77

ООО «Барнаульский Водоканал» С 01.01.2019-30.06.2019
23,34 руб./куб. м.
С01.07.2019-31.12.2019
20,96 руб./куб. м.
--------------------------------
Тарифы на горячую воду от ТОВ «Водоканал-Сервіс» грн./куб.м
при наличии подключенных полотенцесушителей 82,73
при отсутствии полотенцесушителей 76,28

Будем считать сколько у хохлов залежей нефти и газа?

1  0
18.07.2019 09:48
гость

1106,98 грн.(2695,98 рублей) за 1 Гкал

Это дорого. Тоже не верю, что будет снижать, у меня родственница 78 лет в Харькове, пенсия в рублях 4300. Если он реально нулевой тариф для нее сделает буду очень рад, специально позвоню, узнаю. Вообще она за него голосовала

0  0
18.07.2019 09:50
- гость -

Совсем укрофашисты распоясались! Не знают, что для укрепления скреп цены надо только подымать, а население обирать...

0  0
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