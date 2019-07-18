Президент Украины Владимир Зеленский на своем youtube-канале анонсировал бесплатные услуги ЖКХ для граждан страны в возрасте старше 70 лет.

Он рассказал о том, что ему удалось снизить плату за коммуналку на 12%. Однако на этом политик останавливаться не намерен, и планирует сделать нулевой тариф для пожилых украинцев.

"Сейчас наши ребята ищут экономическую модель как людям старше 70 лет, когда человек физически не может работать... как этому человеку не платить коммуналку", — цитирует Зеленского ФАН.

Напомним, ранее главу Украины уличили в подражании Владимиру Путину. Причиной для этого стало обещание Зеленского открыть новый мост через Днепр к 14 сентября, проехав по нему на КамАЗе. В крымском парламенте в этом усмотрели копирование поведения российского лидера, который именно на КамАЗе открыл крымский мост.