Президент Украины Владимир Зеленский на своем youtube-канале анонсировал бесплатные услуги ЖКХ для граждан страны в возрасте старше 70 лет.
Он рассказал о том, что ему удалось снизить плату за коммуналку на 12%. Однако на этом политик останавливаться не намерен, и планирует сделать нулевой тариф для пожилых украинцев.
"Сейчас наши ребята ищут экономическую модель как людям старше 70 лет, когда человек физически не может работать... как этому человеку не платить коммуналку", — цитирует Зеленского ФАН.
Напомним, ранее главу Украины уличили в подражании Владимиру Путину. Причиной для этого стало обещание Зеленского открыть новый мост через Днепр к 14 сентября, проехав по нему на КамАЗе. В крымском парламенте в этом усмотрели копирование поведения российского лидера, который именно на КамАЗе открыл крымский мост.
Комментарии
Интересно, как у Вовы будет - на стадии лапши остановится, или реально пырхаться будет?
Ну у них и среднии зарплаты ниже чем у Нас!
18.07.2019 07:58
Даша Сибирячк
И что? Тарифы всегда привязаны к доходам. Главное движение в правильную сторону.
Вот дядя Вова. Учись. Хоть и работает этот зеленский на публику и живет страна за счет подачек, зато не только все повышается как у нас в России, но и падает. и падает не на 1-2% а на 12! у анс только поднятие всего, что возраста пенсии, что налогов, и даже зарплат, правда последних только в отчетностях на бумагах, все остальное в реалиях.
"господин" зеленский тот еще врунишка, сказать не значит сделать., А вообще это напоминает акционные скидки в наших магазинах, сначала поднимут цену в два раза, а потом сделают скидку 50%, в итоге получается дороже чем до акции, так и там сначала увеличили на 1000%, теперь скинули 12%, а потом втихую снова поднимут на 25%.
08:15
Друк
Думаешь сделает как в России?
Даша, ты видимо не в курсе, но даже в африке зарплаты выше, чем в РФ. Если рассматривать не РФ, а именно СФО (не говорю уже про алтайский край), то зарплаты там едва ли будут выше, чем на Украине ))
Скоро на Украине те,кому за 70 жить будут как при коммунизме.
Правильной дорогой ведёт товарищ.
Завидую украинцам:скоро ещё шибче примкнут к европе и заживут.
У них чтоб кредиты дали тарифы в 3 раза поднимали, так что 12% вообще не о чем.
Странно, что не пообещал, что страна вступит в ЕС к следующему году.
Комментаторы на Амике такие доверчивые, сама непосредственность - атас.
В Туркмении вообще за коммуналку не платят и хлеб бесплатно, а бензин копейки стоит. Потому что полезные ископаемые - газ, продают и диктатор ихний не все себе в две защеки пихает как наш, а делится малость с народом, а не только с приближенной шпаной из шестерок. Вовчик, сделай как в Туркмении и поставь себе памятник из золота в 50 метров, я первый тебе цветы положу.
18.07.2019 08:44
- гость -
В Туркмении вообще за коммуналку не платят и хлеб бесплатно, а бензин копейки стоит. Потому что полезные ископаемые - газ, продают и диктатор ихний не все себе в две защеки пихает как наш, а делится малость с народом, а не только с приближенной шпаной из шестерок. Вовчик, сделай как в Туркмении и поставь себе памятник из золота в 50 метров, я первый тебе цветы положу.
Ты в Туркмении-то давно сам был?
Освещение украинских событий в России вызывает ряд вопросов:
1) когда Украина развалится (предрекают с 2014 года)；
2) когда Украина об'явит дефолт (предрекают каждый месяц с 2014 года)；
3) почему нацистско-бандеровский режим возглавил еврей по национальности Зеленский.
Ты в Туркмении-то давно сам был?
Вчера вернулся, а тебе есть что сказать? Ну так топи молча за димона и вована.
Бери пример с Зеленского, вова
18.07.2019 09:10
- гость -
Ты в Туркмении-то давно сам был?
Вчера вернулся, а тебе есть что сказать? Ну так топи молча за димона и вована.
Если б не был ты ...болом, то знал бы, что бесплатная коммуналка там уже закончилась. Вчера он вернулся
18.07.2019 09:11
- гость -
Бери пример с Зеленского, вова
Давай тебе сначала в 10 раз увеличат коммуналку, а потом на 12% снизят?
18.07.2019 09:10
- гость -
Ты зачем людей обманываешь? И потом что тебе его режим нравится? или ты фанат его творчества, он там и песни поет и приемам учит, и на гонках участвует и на кониках и т.д. Попроси гражданства и улетай туда. Положишь цветы к его памятнику, а то и правду тут скорее тебе положат цветы
>Давай тебе сначала в 10 раз увеличат коммуналку, а потом на 12% снизят?
Если я не ошибаюсь, то ее каждый год увеличивают. В этом аж 2 раза. Люди за мусор стали платить в несколько раз больше (в отдельных регионах). Каких либо предпосылок к снижению, увы, нет
Актуальные тарифы на отопление в Киеве
При наличии домовых и квартирных счетчиков 1106,98 грн.(2695,98 рублей) за 1 Гкал
ОАО «Барнаульская генерация» С 01.01.2019-30.06.2019
1858.30 руб./Гкал
С 01.07.2019-31.12.2019
1902.90 руб./Гкал.
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Тарифы на электроэнергию грн. за кВт/час
до 100 кВт/час 0,90
100 - 600 кВт/час 1,68(4.10 рубля)
Для населения,
проживающего в домах,
оборудованных
электроплитами
С 01.01.2019-30.06.2019
3,25 руб./кВт
С 01.07.2019-31.12.2019
3,33 руб./кВт`
Для населения,
проживающего в домах,
не оборудованных
электроплитами
С 01.01.2019-30.06.2019
3,99 руб./кВт
С 01.07.2019-31.12.2019
4,09 руб./кВт
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Тарифы на холодную воду грн./куб.м
Водоснабжение 6,84
Водоотвод 6,93
Итого 13,77
ООО «Барнаульский Водоканал» С 01.01.2019-30.06.2019
23,34 руб./куб. м.
С01.07.2019-31.12.2019
20,96 руб./куб. м.
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Тарифы на горячую воду от ТОВ «Водоканал-Сервіс» грн./куб.м
при наличии подключенных полотенцесушителей 82,73
при отсутствии полотенцесушителей 76,28
Будем считать сколько у хохлов залежей нефти и газа?
1106,98 грн.(2695,98 рублей) за 1 Гкал
Это дорого. Тоже не верю, что будет снижать, у меня родственница 78 лет в Харькове, пенсия в рублях 4300. Если он реально нулевой тариф для нее сделает буду очень рад, специально позвоню, узнаю. Вообще она за него голосовала
Совсем укрофашисты распоясались! Не знают, что для укрепления скреп цены надо только подымать, а население обирать...