В МОК рассказали, за что дисквалифицируют россиян с Олимпиады в Париже

Глава организации напомнил о запрете на политические высказывания

28 апреля 2024, 10:45, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1204701

Глава МОК Томас Бах рассказал о том, в каком случае россиян дисквалифицируют с Олимпиады в Париже. Его слова передает France-Presse.

Он напомнил, что "политические демонстрации по-прежнему запрещены как на соревнованиях, так и на подиумах". Если российские спортсмены будут демонстрировать флаг или букву Z, то в их отношении начнут дисциплинарную процедуру вплоть до исключения из Игр.



Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Играх в индивидуальном нейтральном статусе. При этом их не допустят до парада атлетов на церемонии открытия, а награды не будут отображаться в медальной таблице.

Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться смогут не более 55 спортсменов.