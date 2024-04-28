В МОК рассказали, за что дисквалифицируют россиян с Олимпиады в Париже
Глава организации напомнил о запрете на политические высказывания
28 апреля 2024, 10:45, ИА Амител
Глава МОК Томас Бах рассказал о том, в каком случае россиян дисквалифицируют с Олимпиады в Париже. Его слова передает France-Presse.
Он напомнил, что "политические демонстрации по-прежнему запрещены как на соревнованиях, так и на подиумах". Если российские спортсмены будут демонстрировать флаг или букву Z, то в их отношении начнут дисциплинарную процедуру вплоть до исключения из Игр.
Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Играх в индивидуальном нейтральном статусе. При этом их не допустят до парада атлетов на церемонии открытия, а награды не будут отображаться в медальной таблице.
Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться смогут не более 55 спортсменов.
10:54:19 28-04-2024
Запрет использования своего флага - это, разве, не политика? Не, это совершенно другое...
16:23:30 28-04-2024
Гость (10:54:19 28-04-2024) Запрет использования своего флага - это, разве, не политика?... Во время ОИ войны не велись.
11:47:54 28-04-2024
Надоели уже с этими полицитческими заявлениями
14:58:34 28-04-2024
В СССР давно бы сказали, что никуда не поедем, взносы в МОК платить не будем, а устроим игры Доброй воли, что и было сделано,когда наши и страны соцлагеря не поехали в Лос -Анжелес. И было интересно смотреть.А их открытие и закрытие было намного интересней , чем на ОИ в США.
19:32:03 28-04-2024
Если есть государственные министерства спорта, или культуры, то ни о каком спорте и не о какой культуре ВНЕ политики говорить нельзя!...