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В МОК рассказали, за что дисквалифицируют россиян с Олимпиады в Париже

Глава организации напомнил о запрете на политические высказывания

28 апреля 2024, 10:45, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1204701
Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1204701

Глава МОК Томас Бах рассказал о том, в каком случае россиян дисквалифицируют с Олимпиады в Париже. Его слова передает France-Presse.

Он напомнил, что "политические демонстрации по-прежнему запрещены как на соревнованиях, так и на подиумах". Если российские спортсмены будут демонстрировать флаг или букву Z, то в их отношении начнут дисциплинарную процедуру вплоть до исключения из Игр.

Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Играх в индивидуальном нейтральном статусе. При этом их не допустят до парада атлетов на церемонии открытия, а награды не будут отображаться в медальной таблице.

Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться смогут не более 55 спортсменов.

Спорт

Комментарии 5

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Гость

10:54:19 28-04-2024

Запрет использования своего флага - это, разве, не политика? Не, это совершенно другое...

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Гость

16:23:30 28-04-2024

Гость (10:54:19 28-04-2024) Запрет использования своего флага - это, разве, не политика?... Во время ОИ войны не велись.

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Юс

11:47:54 28-04-2024

Надоели уже с этими полицитческими заявлениями

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Гость.

14:58:34 28-04-2024

В СССР давно бы сказали, что никуда не поедем, взносы в МОК платить не будем, а устроим игры Доброй воли, что и было сделано,когда наши и страны соцлагеря не поехали в Лос -Анжелес. И было интересно смотреть.А их открытие и закрытие было намного интересней , чем на ОИ в США.

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Гость

19:32:03 28-04-2024

Если есть государственные министерства спорта, или культуры, то ни о каком спорте и не о какой культуре ВНЕ политики говорить нельзя!...

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