Мощные ливни, обрушившиеся на новосибирский город Обь привели к подтоплению подземных переходов.

Кадры ЧП публикует паблик "Город Обь Онлайн". На видеозаписях видно, что если вечером переходы были наполнены водой только частично, то утром – уже почти полностью.

Местные жители спрашивают: "как теперь ходить на работу?". Многие из них возмущены тем, что проблема ливневой канализации существует длительное время, но до сих пор не решена властями.

"Вот так вот исправили наши переходы после посещения Травникова. Когда в нашем городе будет порядок с водоотведением?", — гласит подпись к посту видеозаписи.