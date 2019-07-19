СУ СКР по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела против гендиректора управляющей компании предприятия. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Как уточняют местные СМИ речь идет о компании "Сибирский гурман", где накануне прошли обыски. Следователи изучали финансовую отчетность и уставную документацию.

По версии следствия, с января 2014 года по март 2016 года руководитель при содействии пока неустановленных лиц ради получения выгоды уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Точную сумму ущерба, нанесенного бюджету, выясняют следователи. Они выясняют все детали и обстоятельства преступления.

Группа компаний "Сибирский гурман" существует с 1995 года. Она одна из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов на рынках Сибири, Урала и Дальнего Востока.