МИД России заявил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России рассказал об окончании войны и текущей ситуации в Сирии, сообщает РИА "Новости".

"Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", – отметил министр.

Теперь, по словам Лаврова, на первый план выходят оказание гуманитарной помощи и "продвижение политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".

Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Россия стала оказывать военную помощь с августа 2015 года.